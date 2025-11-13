Protest sâmbătă pe DN1, Bănești. Localnicii cer redeschiderea pasarelei

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 10.00, un protest va avea loc în localitatea Bănești din Prahova, tranzitată de DN1.

- Publicitate -

Protestul este organizat de localnicii din Bănești care au ajuns să-și riște viața în fiecare zi din cauza lipsei de reacție a CNAIR. Concret, singura pasarela pietonală care traversează drumul național este închisă de aproape un an de zile.

Motivul? În urma unui accident rutier petrecut la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an scările pasarelei au fost avariate.

- Publicitate -

De atunci și până acum CNAIR nu a găsit fonduri și nu a considerat oportună remedierea situației.

În tot acest timp, numeroase accidente rutiere în care victime au fost pietonii au avut loc în localitatea prahoveană.

Cel mai recent s-a petrecut pe 4 noiembrie. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit fiind spulberat pe trecerea de pietoni.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Pasarela de la Bănești, tot închisă. Încă un om a murit, zilele trecute, pe trecere

Protestul de sâmbătă este autorizat.

Mesajul distribuit pe rețelele de socializare

„Cerem Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care administrează DN1, măsuri urgente:

- Publicitate -

să repare pasarela pietonală de pe DN1 care este nefuncțională încă din luna ianuarie;

să construiască sensul giratoriu de care localitatea are atâta nevoie pentru siguranța cetățenilor.

Punct de întâlnire: sâmbătă dimineață, ora 9:50, vis-a-vis de fostul Post de Control din Bănești, lângă magazin.

La ora 10:00 vom porni pe trotuar, într-un mod pașnic și civilizat, către trecerea de pietoni

Vrem doar să putem traversa DN1 în condiții de siguranță!

- Publicitate -

Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni de la Bănești — nu mai vrem alte tragedii!

Vă invităm să fiți alături de noi sâmbăta pentru a susține aceasta cauza!”

UPDATE: După anunțul protestului a început să se viralizeze, reprezentanții CNAIR au anunțat obținerea autorizației de construire, iar în cursul săptămânii viitoare se v-a demara licitația în vederea execuției lucrărilor de reparații”.