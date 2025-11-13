Trafic paralizat pe DN1, la Posada. Încă se plombează (VIDEO)

Din nou, trafic paralizat pe DN1, în zona Posada. Nervii conducătorilor auto sunt întinși la maximum, dat fiind faptul că, pe sensul de mers Brașov -Ploiești, încă se efectuează lucrări de asfaltare, nefinalizate din cauza vremii nefavorabile de săptămâna trecută.

Deși lucrările de asfaltare la viaductul Valea Conciului de pe DN1-Valea Prahovei trebuia să fie gata, potrivit Poliției Prahova, „drumarii încă mai lucrează pe o porțiune restrânsă, la ce înseamnă asfaltare și plombări izolate”.

Pe sensul de mers Brașov-Ploiești, coloanele de mașini se întind pe kilometri întregi. Șoferii spun că e din nou o bătaie de joc, dat fiind faptul că plombările care au loc nu au fost anunțate și nici semnalizate corespunzător.

Potrivit IPJ Prahova, lucrările de plombare trebuie finalizate astăzi, 13 noiembrie, la ora 17.00. Echipaje de poliție sunt prezente în teren pentru a fludiza traficul.