Cum poți să-ți cumperi o locuință prin credit ipotecar BCR, fără drumuri la bancă. Condiții și ghid complet

Construirea unei case sau cumpărarea ei este una dintre cele mai importante decizii din viața unui român. În condițiile în care prețurile la materiale de construcții și imobiliare au crescut foarte mult în ultimii ani, creditul ipotecar reprezintă pasul esențial către împlinirea acestui vis. În 2025 și 2026, contextul economic și geopolitic dar și digitalizarea accelerată a sistemului bancar schimbă radical modul în care se acordă creditele în România.

- Publicitate -

Banca Comercială Română (BCR), unul dintre liderii pieței din România în materie bancară, continuă să inoveze în zona creditării, oferind produse adaptate contextului economic actual, precum și soluții sustenabile pentru locuințe verzi. Acest ghid explică în detaliu condițiile, etapele și avantajele unui credit ipotecar BCR, cu exemple practice și perspective asupra evoluțiilor așteptate în 2026.

Ce este un credit ipotecar și cum funcționează în România

Un credit ipotecar este un împrumut pe termen lung, oferit de o bancă pentru achiziționarea, construirea sau modernizarea unei locuințe. Spre deosebire de creditul de nevoi personale, care vine fără nicio garanție din partea clientului, valoarea mare a creditului ipotecar presupune garantarea creditului fie cu imobilul cumpărat, fie cu altă proprietate. Suma împrumutată se rambursează în rate lunare, pe o perioadă care poate ajunge până la 30 de ani.

- Publicitate -

Dată fiind durata extinsă a acestora, creditele ipotecare au două tipuri de dobândă: fixă (primii 3 ani, spre exemplu) și variabilă (restul duratei creditului). Dacă vorbim de credite de nevoi personale, aici dobânda poate fi fixă pe toată perioada (cu o valoare ușor mai mare) sau variabilă (cu o valoare ușor mai mică la început, în unele cazuri).

În 2025, dobânzile la creditele ipotecare în România se situează, în medie, între 5,8% și 6,7% pentru dobânzile fixe și 5,3% – 6,2% pentru cele variabile, potrivit datelor agregate din piață (BCR, Imobiliare.ro, BNR, News.ro). Partea de dobândă variabilă este influențată de indicele IRCC, care, la începutul anului 2025 a fost de 5,66%, conform datelor BNR.

Diferența între creditul ipotecar și creditul Prima Casă sau Noua Casă

Mulți dintre cei care intenționează să-și construiască o casă pe credit, au de ales între programul Prima Casă sau credit ipotecar. Iată care sunt diferențele, cu plusuri și minusuri, între cele două.

- Publicitate -

Spre deosebire de creditele prin Noua Casă (fostul Prima Casă), unde statul garantează o parte din valoarea împrumutului, când vorbim de credite ipotecare clasice, împrumutatul are libertate totală asupra tipului de locuință și a sumei împrumutate.

De exemplu, pentru un apartament de 400.000 lei, prin Noua Casă, avansul minim este de 5%, dar valoarea maximă a locuinței este plafonată la 66.500 euro. Dacă apelăm la un credit ipotecar BCR, avansul standard este de 15%, fără limită de preț, iar dobânda începe de la 4,99% (fixă în primii 3 ani), apoi valoarea indicelui IRCC + 2,3% pe toată perioada de creditare.

Astfel, creditul ipotecar BCR se adresează celor care își doresc stabilitate, flexibilitate și consiliere personalizată pentru o investiție sigură pe termen lung.

- Publicitate -

Condițiile pentru obținerea unui credit ipotecar BCR în 2025 și 2026

Vârsta minimă, venitul minim, valoarea avansului și perioada maximă de rambursare de 30 de ani sunt principalele condiții pentru obținerea unui credit la BCR în 2025.

Și pentru 2026 BCR menține o politică echilibrată între accesibilitate și siguranță financiară. Condițiile generale includ:

Vârsta solicitantului: minimum 18 ani și maximum 65 de ani la finalul creditului;

Venit minim: adaptat valorii creditului, dar suficient pentru respectarea gradului de îndatorare;

Grad maxim de îndatorare: 40% din veniturile nete lunare, conform reglementărilor BNR;

Avans minim: 15% pentru locuințele standard și 10% pentru cele verzi (Casa Mea Natură);

Perioadă maximă de rambursare: 30 de ani;

Asigurare obligatorie de imobil și de viață;

Lipsa restanțelor la alte credite active.

BCR oferă, de asemenea, posibilitatea adaptării ratelor în funcție de venitul familiei și oferă opțiuni de refinanțare pentru clienții existenți.

- Publicitate -

Pentru 2026, banca anticipează o creștere a cererii pentru creditele destinate locuințelor eficiente energetic, în linie cu obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon.

Tipurile de credite ipotecare BCR disponibile în 2025

BCR oferă mai multe variante de credit ipotecar, adaptate diferitelor nevoi ale clienților.

Casa Mea este un credit ipotecar clasic pentru achiziția unei locuințe. Include opțiuni cu dobândă fixă în primii ani și ulterior variabilă; avans standard de la 15%, maturitate până la 30 de ani.

- Publicitate -

Casa Mea Natura este un credit ipotecar pentru locuințe verzi/eficiente energetic, cu dobânzi preferențiale și flux digital simplificat. Acesta vine cu o dobândă fixă redusă de 4,79% în primii 3 ani, apoi o dobândă variabilă formată din IRCC + 2,1%.

Cei care fac parte din programul de beneficii MAX sau MAX Invest primesc în plus 2.000 lei pentru plata costurilor notariale pentru refinanțările de la alte bănci. Suplimentar, în primul an, banca achită ea prima de asigurare imobil aferentă poliței facultative încheiate prin intermediul băncii.

Noua Casă este creditul cu garanție de stat. Este caracterizat prin avans minim mai mic și dobândă variabilă (IRCC + marjă), dar încadrat în plafoanele programului național.

- Publicitate -

Dobândă fixă sau variabilă? Ce este IRCC și cum alegi corect în 2026

Alegerea tipului de dobândă este o decizie esențială pentru orice client. Dobânda fixă asigură stabilitate, menținând aceeași rată lunară pe toată perioada convenită, în timp ce dobânda variabilă se modifică în funcție de indicele IRCC.

Prescurtarea acestuia din urmă vine de la Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor și este un indice care servește la calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei.

A fost introdus în 2019 pentru a înlocui ROBOR. Spre deosebire de ROBOR, IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor bancare efective, nu pe estimări, fiind astfel mai stabil și reflectând mai precis costurile reale din piață.

- Publicitate -

De exemplu, pentru un credit de 350.000 lei pe 25 de ani:

La o dobândă fixă de 6,2%, rata lunară este aproximativ 2.350 lei;

La o dobândă variabilă de 5,8%, rata poate varia între 2.200 și 2.450 lei, în funcție de evoluția IRCC.

Piața imobiliară și de creditare în 2026. Specialiștii anunță îmbunătățiri

Anul 2026 va aduce o stabilizare a pieței imobiliare, conform estimărilor analiștilor. Dobânzile vor continua să se tempereze, iar competiția între bănci se va concentra pe experiența digitală și pe sustenabilitate. Tot mai mulți clienți vor opta pentru credite destinate locuințelor verzi, datorită costurilor mai mici de întreținere și beneficiilor fiscale.

Documente și etape necesare pentru obținerea creditului ipotecar

Din fericire, digitalizarea sistemului bancar s-a petrecut cu o viteză mult mai mare decât cea a statului român. Așa se face, că, în momentul de față, cel puțin în cazul BCR, procesul de aplicare pentru un credit ipotecar este complet digitalizat, motiv pentru care nu mai este nevoie de un drum la bancă.

Aplicarea pentru un credit ipotecar se face în doar câțiva pași, direct din aplicație sau de pe site-ul băncii:

Simularea creditului în aplicația George sau pe site-ul BCR; Transmiterea documentelor (CI, adeverință de venit, antecontract, acte de proprietate); Evaluarea imobilului și analiza financiară; Aprobarea de principiu și semnarea contractului (inclusiv electronic);

Virarea sumei către vânzător.

Prin digitalizarea fluxurilor, timpul de aprobare a scăzut la 3–7 zile lucrătoare. Aplicația George permite urmărirea în timp real a stadiului dosarului și comunicarea directă cu consilierul BCR.

(P)