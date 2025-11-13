- Publicitate -
ANAF va controla peste 500 de companii mari

anaf ploiesti

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, că în perioada imediat următoare va începe o serie de controale fiscale care vizează peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Aceste companii au fost selectate în baza unei analize de risc fiscal.

„Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Ce va verifica ANAF la marile companii

Potrivit acestuia, controalele vor fi făcute de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, se mai arată în comunicatul ANAF.

