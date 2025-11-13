Darius are nevoie de toți oamenii buni aproape. Boala copilului a recidivat

În primăvara lui 2023, la nici 5 ani, Darius, un copil din Ploiești, ducea o povară mult prea grea și imposibil de înțeles pentru un copil de vârsta lui. În loc să se bucure, să râdă și să se joace, așa cum e firesc, băiețelul a dus lupta cu boala, fiind diagnosticat cu leucemie limfoblastică L1. Un cancer agresiv al celulelor sângelui. În urmă cu cinci luni încheiase tratamentul și lucrurile păreau să reintre în normal. Azi, mama lui Darius plânge în hohote. Boala micuțului, care a împlinit 7 ani, a recidivat.

Până în primăvara lui 2023, Darius s-a bucurat de o copilărie ca în povești, alături de doi părinți pentru care venirea lui pe lume a fost un miracol. Ceea ce părea a fi o simplă viroză s-a dovedit, atunci, o boală ce băiețelului, dar și părinților lui, Roxana și Marius, le-a schimbat definitiv viața. Leucemie a fost diagnosticul.

„Un diagnostic necruțător, iar copilașul acesta, al meu, chiar nu merită așa ceva. Niciun copil pe lumea asta, de fapt, nu trebuie să lupte ca să poată trăi. Numai numele acestei boli mă înnebunește. Mi se taie respirația, simt că durerea îmi ajunge până în măduva oaselor și-mi rămâne în suflet”, povestea Roxana Roșu.

Camera de spital i-a devenit, atunci, copilului „acasă”, iar oamenii în halate albe s-au transformat în prieteni. Nu de joacă, ci de suferință, însă.

Băiețelul a reușit să ajungă în Italia, la Spitalul Bambino Gesu. Medicii au făcut tot ce a ținut de ei să îi redea șansa la o copilărie normală. A încheiat tratamentul acum cinci luni. Părea că totul e bine.

Astăzi, însă, 13 noiembrie 2025, un control la Institutul Clinic Fundeni a dărâmat familiei, pentru a doua oară, un întreg univers. Boala lui Darius a recidivat. Mama acestuia plânge în hohote. Urmează să i se facă puncții și, cel mai probabil, singura șansă a copilului va fi transplantul medular și încă un an de tratament la spitalul de copii din Italia.

„Azi (n.red. 13 noiembrie) s-a prăbușit lumea mea. Aceeași dată de 13 ne-a trântit din nou. Am ieșit din cabinetul medicului și simt că nu mai pot respira. Boala lui Darius, băiatul meu, sufletul meu, a recidivat.

Leucemie limfoblastică acută… cuvinte care dor mai tare decât orice lovitură. Boala asta blestemată nu vrea să-l lase în pace, vrea să-mi fure copilul, copilăria lui, zâmbetul lui curat. După luni de luptă, după speranțe și nopți nedormite, acum doctorii spun că are nevoie de transplant și încă un an de tratament în Italia.

Doamne, de unde să mai scot banii? Cât să mai pot? Cât să mai cer? Simt că merg în gol. Nu mai știu în ce direcție să o apuc. Nu am făcut rău nimănui. Cer ajutorul vostru, al oamenilor cu inimă, al celor care pot să ne dea o mână de ajutor.

Darius merită să trăiască, merită copilărie, merită șansa la viață. Nu ne lăsați singuri în lupta asta nedreaptă. Orice sprijin contează, orice gest poate fi o gură de aer pentru copilul meu”, a transmis, frântă de durere, Roxana, mama micuțului.

Darius trebuie să treacă și de această dată peste cea mai urâtă cumpănă a vieții sale. Are, însă, nevoie de toți oamenii buni aproape. Toți acei oameni care și în 2023 au făcut minuni pentru copilul blond, cu ochi albaștri ca cerul, care a învățat să se roage, alături de niște părinți devastați de durere.

Titular cont: Georgiana Roxana Roșu

IBAN:RO59BTRLRONCRT0379200501

Moneda: RON

Titular cont : Marius Daniel Roșu

IBAN: RO37INGB0000999913622925

Moneda : RON

Titular cont: Marius Daniel Roșu