„Dreptatea a învins!” Campionul Eduard Nițu, lăsat să participe la Mondiale

Eduard Nițu, ploieșteanul care a scris istorie pentru patinajul viteză din România și a intrat în elita mondială, va concura, în cele din urmă, potrivit deciziei Consiliului Federal, la Cupa Mondială de patinaj viteză de la Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Asta după ce campionul a acuzat federația de specialitate că a vrut să îi blocheze participarea la competiție.

Eduard Nițu, azi în vârstă de 20 de ani, este primul sportiv român din istorie care a câștigat o medalie de aur la o Cupă Mondială U23 la patinaj viteză. Se întâmpla în februarie 2025, la Collalbo, în Italia.

Cu sacrificii imense, dat fiind faptul că sportivul vine din țara care „nu are gheață acasă pentru antrenamente, cel puțin nu pentru performeri”, Eduard Nițu a reușit, și reușește în continuare, să facă mândră o întreagă nație. Și, nu, nu îi este ușor nicio secundă.

De la primele momente pe gheață și lupta cu prejudecățile, până la antrenamentele dure din Germania și confruntarea cu o posibilă hernie de disc, el demonstrează că pasiunea și determinarea pot învinge orice obstacol.

„Numai lamele performante de la patine costă în jur de 800 de euro. Ghetele în sine, în cazul meu, costă 250 de euro, dar nu sunt dintre cele mai bune. Pot ajunge și la 1000 de euro. Reușesc, însă, indiferent de orice, cu ajutorul antrenorului meu, Marius Băcilă, să fiu mereu cu gândul la noi medalii în cupele mondiale.

Mă pregătesc intens. Vara, în țară, antrenamentul în fac pe role, la Sala Sporturilor, iar în sezon, pe gheață, din septembrie până în februarie, antrenamentele și competițiile majore de patinaj viteză, ca și în alte sporturi unde nu există o pistă regulamentară, le desfășor în Polonia sau Germania.

Am avut și noi, în țară, la un moment dat, un teren de gheață, la Miercurea Ciuc, însă, din nefericire, a ajuns în paragină. Așa că plec cu lunile de acasă pentru a mă antrena în altă țară. Nu e ușor să fii departe atât timp de familie și prieteni, dar este un sacrificiu pe care mi l-am asumat”, povestea, în urmă cu ceva vreme, campionul mondial.

Eduard Nițu este sportivul care, în urmă cu câteva zile, își exprima dezamăgirea cu privire la faptul că oficialii federației de patinaj i-ar fi blocat participarea la cea mai importantă competiție de gen din lume, Cupa Mondială de seniori, unde e cel mai tânăr din lot. „Mă confrunt cu o nedreptate majoră. (…) Sunteți penibili”, a spus campionul. Întreaga sa mărturie poate fi citită AICI.

După câteva zile de incertitudine, timp în care patinatorul nu a știut dacă va fi admis sau nu în competiție, Eduard Nițu a transmis că „într-un final, dreptatea a învins. Consiliul federal a decis participarea mea în competiție! Vă mulțumesc!”. Eduard va concura în probele de 500m, dar și în cea de 1000m săptămâna viitoare.

„Am fost rugat de toți să mă concentrez pe competiție, întrucât cei care au vrut să îmi blocheze participarea nu se vor opri din a încerca să mă scoată din stare. Nu îi las așa pe cei care au vrut să îmi pună piedică la aceste Mondiale. Voi avea grijă de acest aspect, dar asta după ce termin cu aceste competiții care sunt foarte importante și trebuie sa stau focusat pe ele”, ne-a transmis, din SUA, sportivul ploieștean.

Campionul mondial va participa, alături de alți coloși ai patinajului viteză, la Cupa Mondială de la Salt Lake City (SUA), locul descris de sportiv ca fiind „cel în care, pur și simplu, gheața zboară”.