Campionul Edi Nițu, reacție dură la adresa federației de patinaj: „Sunteți penibili”

Este primul sportiv român care a câștigat o medalie de aur la o Cupă Mondială U23 la patinaj viteză. Performanța lui Eduard Nițu, obținută la Collalbo, în Italia, a marcat un moment istoric pentru sportul românesc. Acum, patinatorul, aflat în SUA, a avut o reacție virulentă la adresa federației de patinaj pe motiv că i-ar fi blocat participarea la Cupă Mondială. „Mă confrunt cu o nedreptate majoră. (…) Sunteți penibili”, a transmis campionul.

- Publicitate -

Eduard Nițu, sportivul dublu legitimat la CSM Ploiești și CSM Sibiu a luat, în februarie 2025, primul aur din istoria României la o cupă mondială masculină de patinaj viteză. Campionul a dominat cursa de 500 de metri a categoriei Neo-Seniori (U23), încheind pe primul loc cu un timp de 36,56 secunde.

Nu este, nici pe departe, singura performanță a patinatorului, care a înregistrat record după record la toate competițiile la care a participat de-a lungul vremii.

- Publicitate -

Acum, Eduard Nițu, aflat în Statele Unite, a avut o reacție furibundă la adresa federația de specialitate, care i-ar fi blocat participarea la Cupa Mondială.

„În poză sunt eu cu „Sică” (n.red. Marius Băcilă)cum îmi place mie să îi spun, antrenorul meu. Numai noi știm prin câte am trecut și îndurat ca să ajungem aici, iar acum….

„Se pare că să fii și mic și bun deranjează”

Mai țineți minte postarea mea de acum cateva săptămâni în care spuneam că voi lua parte la prima mea Cupă Mondială de seniori, unde voi fi și cel mai tânăr din lot? Se pare că să fii și mic și bun deranjează, astăzi am aflat că nu voi fi lasat sa iau startul în toate cursele pentru care am muncit să ma calific. Criteriile erau următoarele: fugi mai tare, fugi proba respectivă, iar pe parcursul competițiilor în funcție de formă, putem jongla sportivii că doar d-aia mergem doi.

- Publicitate -

La Campionatele Naționale din luna Octombrie, deși am câștigat ambele probe în clasament, în proba de 500m, am câștigat detașat, iar în proba de 1000m în prima zi am pierdut la 0.03 secunde, urmând ca în a doua să câștig la distanță de peste 1 secundă, doar că nereușind să obțin un timp mai bun decât în prima.

Din această situație reiese că eu sunt titular pe probele de 500m, iar colegul meu în cele de 1000m. Așadar, pregătirea mea s-a orientat către perfecționarea probei de 500m, dovada fiind primii 100m din ultima competiție la care am luat start unde am mers 9.78, o deschidere de divizie A la seniori.

„Eu sunt sportivul și n-am dreptul să comentez”

Astăzi însă, aceleași persoane care în urmă cu ceva ani spuneau despre juniorii României că nu au valoare și că adevărata performanță începe de la seniori, în condițiile în care eu ma băteam în sutimi de secundă la primii 10 în Cupele și Campionatele Mondiale de Juniori, și reușeam să îi și bat uneori pe seniorii patriei, mi-au luat dreptul de a concura în proba pentru care am venit să concurez. În loc să iau startul de 4 ori în proba de 500m sunt forțat să iau startul doar în 2 pentru ca ghiciți ce, eu sunt sportivul și n-am dreptul să comentez.

- Publicitate -

Aici eu am pus o întrebare simplă:” Bine mă…și dacă fugeam Record Mondial pe la naționale, ipotetic vorbind, mai aveați de comentat?”. Răspunsul antrenorului din Brașov care se ocupa de înscrieri el fiind Team Leader a fost : „puteai sa fugi și 31 mă, pe 500 tot nu fugeai”, urmat de un foarte arogant:” eu și cu antrenorul tău suntem federația, iar tu fugi ce ti se spune”..aparent federațiile se iau pe nume propriu sau mai corect pe numele oricui este Team Leader cu figuri.

„Sunteți penibili”

Aceeasi persoană & co care îmi iau mie dreptul azi să fug sunt aceleași care m-au bârfit, râs de mine și de antrenorul meu, luat peste picior în nenumărate cazuri, au dat dovadă de lipsa de fair-play când eu câștigam în fața lor și nici ” bravo mă” nu au spus, dar se văitau mereu că ii doare ceva sau că au probleme și că de asta îi înving. Le spun și eu…domnilor..sunt cu aproape 5 ani mai mic decât voi, sunteți penibili.

În momentul de față sunt pus in situatia de a alege dacă să îmi mențin poziția de a lua startul unde îmi este locul, să fug ce mi se permite nu ceea ce am castigat de drept al meu, sau daca sa nu mai fug nimic in semn de grevă. O sa ma gândesc, dar momentan ma confrunt cu o nedreptate majoră.

- Publicitate -

Din păcate astfel de oameni există în sport și, din cauza lor, mulți sportivi aleg calea retragerii.

Până voi lua o decizie, atât am de spus:

„TATĂ, IARTĂ-I, CĂCI NU ȘTIU CE FAC” (Luca 23, 34)”, a transmis, într-o postare pe Facebook, Eduard Nițu.