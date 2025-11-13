Vlad Voiculescu, noul consilier onorific al președintelui Dan

Joi, 13 noiembrie 2025, președintele Nicușor Dan l-a numit în funcția de consilier onorific pentru reziliență pe Vlad Voiculescu, fost ministrul al Sănătății în perioada pandemiei de Covid.

„Mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru încrederea reciprocă, una câștigată în timp, și pentru deschiderea față de ce urmează.

Mă onorează invitația de a mă alătura echipei prezidențiale în calitate de consilier onorific și privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic. Știu că președintele Nicușor Dan are în față o misiune grea, aproape imposibilă, într-un sistem care se schimbă greu, iar de reușita sa va depinde în bună măsură cum va arăta țara mulți ani de acum.

Voi contribui, în măsura experienței și a puterilor mele, la proiecte care fac societatea noastră mai rezilientă, mai inovativă, cu rezultate concrete pentru oameni și cu o relație mai onestă între instituții și cetățeni.

Funcția de consilier onorific este una neremunerată, fără componentă executivă.

În paralel, îmi voi continua munca de președinte USR București și europarlamentar USR, în calitate de coordonator pe sănătate al grupului Renew Europe în Parlamentul European, pentru a aduce acasă rezultate concrete pentru pacienți, pentru sistemul de sănătate și pentru modernizarea instituțiilor din România, în linie cu ceea ce facem la nivel european”, a scris pe Facebook Vlad Voiculescu la puțin timp după numirea sa.

Reamintim faptul că Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății între decembrie 2020 și aprilie 2021. La data de 8 decembrie 2023, Vlad Voiculescu și Ioaha Mihăilă, care i-a urmat în funcția de ministru al Sănătății, în perioada pandemiei, au fost puși sub urmărire penală de DNA. Voiculescu este acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, ambele cu consecințe deosebit de grave. Voiculescu a fost ales în Parlamentul European, după alegerile din vara lui 2024.