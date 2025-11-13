Cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a semnat mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidențiali.

- Publicitate -

Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier la Departamentul Educație şi Cercetare, Vlad Ionescu la Departamentul Politică Externă, iar Mădălina-Gabriela Fătu la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Totodată, fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Voiculescu va deveni consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

- Publicitate -

Iar Șerban Iftime, fiul președintelui CJ Botoșani, Valeriu Iftimie, va fi consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.