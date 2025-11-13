- Publicitate -
Cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a semnat mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidențiali.

Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier la Departamentul Educație şi Cercetare, Vlad Ionescu la Departamentul Politică Externă, iar  Mădălina-Gabriela Fătu la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Totodată, fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Voiculescu va deveni consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Iar Șerban Iftime, fiul președintelui CJ Botoșani, Valeriu Iftimie, va fi consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

