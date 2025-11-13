Lukoil cere prelungirea termenului a aplicare a sancțiunilor SUA

Lukoil, care deține rafinăria Petrotel din Ploiești, a cerut autorităților americane o prelungire a termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor impuse de Trezoreria Statelor Unite. Informația a fost publicată de Reuters, care citează surse apropiate companiei.

Potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), după data de 21 noiembrie tranzacțiile cu compania Lukoil sunt interzise. Sancțiunile au fost impuse de SUA în contextul războiului din Ucraina.

Sursele citate de Reuters afirmă că Lukoil solicită extinderea termenului pentru a putea finaliza angajamente existente și pentru a analiza posibile oferte de cumpărare pentru activele sale internaționale.

Vă reamintim că la finalul lunii octombrie, trader-ul Gunvor își exprimase intenția de a prelua activele Lukoil, însă tranzacția a eșuat după ce autoritățile americane și-au exprimat opoziția.

Citește mai multe detalii aici: Gunvor retrage oferta de preluare a Lukoil, inclusiv a rafinăriei Petrotel

Lukoil acoperă aproximativ 2% din producția globală de petrol. În ceea ce privește activitatea din România, Lukoil prin rafinăria Petrotel din Ploiești acoperă 20% din producția de carburanți.

Astăzi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a depus un draft al unui act normativ referitor la preluarea rafinăriei din Ploiești de către stat însă nu a nu a vrut să spună ce prevederi conține noul act.

„Am pus deja draftul unui act normativ care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații în urma sancțiunilor impuse de către SUA, în legătură directă și cu cei de la OFAC, în legătură directă și cu compania”, a declarat Bogdan Ivan, întrebat de jurnaliști, joi, în Parlament, despre situația Lukoil, potrivit hotnews.ro.