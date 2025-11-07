Gunvor retrage oferta de preluare a Lukoil, inclusiv a rafinăriei Petrotel

Gunvor, deținut un rus apropiat de Vladimir Putin, afirmă că își retrage oferta de 22 de miliarde de dolari pentru active internaționale ale companiei ruse Lukoil, care are în România rafinăria Petrotel din Ploiești și sute de benzinării.

Lukoil intenționa să vândă active internaționale în valoare de 22 de miliarde de dolari din Europa și Orientul Mijlociu către Gunvor, după ce sancțiunile SUA au lovit compania.

Tranzacția ar fi cuprins rafinăria Petrotel și sutele de benzinării din România, rafinăria de petrol a din Bulgaria, rețeaua sa de benzinării din SUA și Europa, precum și câmpurile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Africa.

Ministerul de Finanțe american a declarat joi într-o postare pe X că nu va acorda licență companiei Gunvor pentru a opera activele Lukoil „atât timp cât Putin continuă uciderile fără sens” în Ucraina.

Acesta a descris compania Gunvor, fondată de un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, dar care a încercat să se distanțeze de această țară, ca fiind „marioneta Kremlinului”.