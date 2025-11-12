Anchetă a poliției după moartea celor doi muncitori la Gherghița

Poliția a deschis o anchetă în urma morții celor doi muncitor care efectuau lucrări la rețeaua de canalizare din Gherghița. Vă reamintim că doi bărbați cu vârste de 54 respectiv 59 de ani au murit după ce au fost surprinși de pământul care s-a surpat.

Comunicatul IPJ Prahova

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați la data de 12 noiembrie, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Gherghița, în urma căruia două persoane ar fi fost surprinse sub un mal de pământ, în timp ce desfășurau activități de extindere a rețelei de canalizare la nivelul localității.

La fața locului au fost direcționate echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova pentru extragerea victimelor și acordarea primului ajutor, precum și polițiști specializați din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova pentru efectuarea de cercetări.

În urma intervenției, cele două persoane au fost extrase de echipajele de salvare, însă, personalul medical prezent la fața locului a constatat decesul acestora.

Victimele au fost identificate ca fiind un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Ciorani, și un bărbat de 59 de ani, din comuna Dumbrava.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun”,