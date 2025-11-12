Doi bărbați au murit la Gherghița, prinși sub un mal de pământ

Doi bărbați cu vârste de 54 respectiv 59 de ani au murit astăzi în Prahova, la Gherghița, după ce au fost prinși sub un mal de pământ.

- Publicitate -

Tragicul eveniment s-a petrecut în jurul orei 10.00. Cei doi bărbați care și-au pierdut viața erau angajați ai unei societăți care desfășura lucrări de introducere a rețelei de canalizare în comună.

Cazul a ajuns și în atenția polițiștilor care desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal.

- Publicitate -

În ciuda eforturilor depuse de salvatorii prahoveni, cei doi nu au mai putut fi extrași de sub pământ în viață, în ciuda mobilizării de la locul evenimentului.

În jurul orei 14.00, pompierii au reușit să extragă trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de 59 de ani. Acesta se afla la o adâncime de aproximativ șase metri și avea picioarele prinse sub conducta de canalizare

Intervenția s-a încheiat în jurul orei 16,44 când pompierii au reușit extragerea trupului neînsuflețit al celui de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani.

- Publicitate -

Cercetările continuă, urmând să fie stabilite toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.