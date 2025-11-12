- Publicitate -
Doi bărbați prinși sub un mal de pământ la Gherghița

Ștefan Vlăsceanu
Intervenție de salvare contra cronometru în această dimineață în Prahova, la Gherghița, unde doi bărbați au fost prinși sub un mal de pământ. 

UPDATE 10,36: La locul evenimentului urmează să aterizeze un elicopter SMURD pentru preluarea victimelor.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, incidentul s-a produs în timpul săpării unui șanț.

Momentan nu se cunosc detalii despre starea lor.

„Intervin pompierii militari din cadrul celor două detașamente din municipiul Ploiești cu o autospecială de stingere, o descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD si o autospecială de primă intervenție și comandă”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Vom reveni cu detalii.

