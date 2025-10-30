Cine este Gunvor, compania care cumpără Lukoil

Lukoil a anunțat că a ajuns un acord de vânzare a activelor internaționale, inclusiv rafinăria din Ploiești, către compania Gunvor.

Gunvor este o companie fondată în anul 2000, înregistrată în Cipru și este al patrulea cel mai mare comerciant de țiței din lume, după Glencore, Vitol și Trafigura.

Fondatorii Gunvor sunt Gennady Timchenko și Torbjörn Törnqvist, doi comercianți de petrol.

Până în 2007 compania era un „actor de nișă” axat pe exportul de petrol rusesc prin Estonia, bazându-se pe expertiza celor doi fondatori în domeniul petrolier, piața rusă și logistica de tranzit.

Torbjörn Törnqvist este cetățean suedez născut în 1953. El comercializează petrol în întreaga lume de peste douăzeci de ani, începându-și cariera la BP.

Gennady Timchenko este cetățean finlandez născut în Uniunea Sovietică în 1952. Are peste 20 de ani de experiență în industria petrolieră, începând cu rafinăria Kirishi în perioada perestroikă, și a fost unul dintre primii ruși care au exportat petrol în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice, potrivit Financial Times.

Finalizarea vânzării Lukoil către Gunvor este condiționată de obținerea permisiunii OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA) de către cumpărător, precum și a altor autorizații în jurisdicțiile relevante.

Traderul global de materii prime Gunvor a confirmat, la rândul său, că poartă discuții cu Lukoil pentru achiziționarea activelor sale internaționale. Deocamdată, niciuna dintre părți nu a oferit detalii privind valoarea estimată a tranzacției sau calendarul finalizării.

Gunvor activează în peste 100 de țări, are birouri în Geneva, Singapore, Houston etc. Pe site-ul său scrie că a tranzacționat 232 milioane tone de mărfuri, că are venituri de 136 miliarde de dolari și 2.000 de angajați.

Are afaceri și în domeniul rafinării petrolului. În 2016 a achiziționat rafinăria Kuwait Petroleum Europoort de la Kuwait Petroleum International, pentru a-şi extinde activităţile de rafinare în Europa de Vest.

Vă reamintim că tranzacția vine în contextul în care Lukoil a fost sancționat de Statele Unite săptămâna trecută din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.