Cine va cumpăra Lukoil. Anunțul oficial al companiei

Lukoil a anunțat că activele internaționale ale grupului, inclusiv cele din România, vor fi cumpărate de Gunvor Group Ltd. Aceasta este una dintre cele mai mari companii de tranzacționare a mărfurilor din lume, specializată în comerțul cu energie și materiale, cum ar fi petrolul brut, produsele petroliere rafinate, gazele naturale și lichefiate.

Comunicatul companiei Lukoil

PJSC „LUKOIL” (denumită în continuare „Compania”) informează că a primit o ofertă din partea Gunvor Group Ltd. (denumită în continuare „Cumpărătorul”) pentru achiziționarea LUKOIL International GmbH (societate deținută integral – 100% – de PJSC „LUKOIL”, care administrează activele internaționale ale Grupului LUKOIL). Principalele condiții ale tranzacției au fost deja convenite anterior de către părți.

Din partea sa, PJSC „LUKOIL” a acceptat oferta, angajându-se să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.

Încheierea acordului final obligatoriu privind tranzacția este condiționată de îndeplinirea unor cerințe prealabile, inclusiv obținerea autorizației OFAC de către Cumpărător, precum și a altor licențe, permise și autorizații relevante în jurisdicțiile aplicabile.

Dacă va fi necesar, părțile intenționează să solicite prelungirea licenței OFAC existente și obținerea oricăror licențe suplimentare, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a activelor internaționale și a serviciilor bancare aferente până la finalizarea tranzacției.

Vânzarea LUKOIL International GmbH are loc ca urmare a măsurilor restrictive impuse de anumite state împotriva Companiei și a filialelor acesteia.

