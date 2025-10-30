Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Proiectul nu a trecut

Cu 10 voturi pentru, zece abțineri și un vot împotrivă, proiectul privind perceperea unei taxe pentru locul de parcare de la bloc a picat, joi, la vot, în Consiliul Local Ploiești.

La începutul dezbaterii pe tema proiectului, consilierii locali liberali au anunțat că se vor abține de la votarea acestuia.

Unul dintre motivele invocate de consilierul local Gheorghe Popa (PNL) a fost că proiectul prevedea desființarea locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități și taxarea acestora.

Amendamente au fost propuse și de consilierul local Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii), dar și de consilierul local Paul Palaș (PSD).

Acesta din urmă a propus reducerea tarifelor pe zone cu 100 de lei, respectiv:

zona A- 500 de lei, față de 600 de lei,

zona B – 400 de lei fața de 500 de lei,

zona C – 300 de lei față de 400 de lei

zona D – 200 de lei față de 300 de lei.

Chiar dacă amendamentele propuse au fost aprobate cu numărul minim necesar de voturi, proiectul nu a trecut de votul final.