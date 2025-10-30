- Publicitate -
Noi membrii în CA-ul de la SC Hale și Piețe

Roxana Tănase
Foto: sediu Hale și Piețe

Aleșii locali au aprobat, joi, componența Consiliului de Administrație (CA) de la SC Hale și Piețe Ploiești. Noii membri ai CA-ului au fost nominalizați de către o comisie de selecție.

Prin proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local Ploiești s-a luat act de raportul Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților care vor ocupa funcția de membru al CA-ului de la SC Hale și Piețe.

În plus, consilierii locali, membrii în AGA de la SC Hale și Piețe au fost mandatați să- numească pe cei nominalizați de către Comisia de selecție pentru cele patru posturi de administrator în Consiliul de Administrașie de la SC Hale și Piețe.

Componența CA-ului de la Hale și Piețe

Astfel, cu unanimitate de voturi, din CA-ul de la SC Hale și Piețe vor face parte:

  • Vlad Costel Cătălin
  • Stoichici Valentin Petru
  • Jianu Florin
  • Dumitrescu Rodica Valentina

