Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc

În urma exploziei devastatoare din bucureștean Rahova, am solicitat ISU Prahova informații cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l avem în cazul în care simțim miros de gaze în locuință sau în bloc.

Precizările ISU sunt cu atât mai importante cu cât, în această săptămână, alimentarea cu gaze a fost oprită într-un bloc de pe strada Carol Davila din cauza scurgerilor de gaze.

Ce trebuie să facă cetățenii in cazul în care simt miros de gaz în locuință/blocul în care locuiesc?

În cazul în care o persoană simte miros de gaz în interiorul locuinței, trebuie să respecte următoarele măsuri de siguranță:

să deschidă imediat toate ușile și ferestrele astfel încât gazul să se disperseze;

să evite orice sursă de aprindere, chibrituri, brichete, lumânări, inclusiv acționarea întreruptoarelor și pornirea aparatelor electrice care pot produce scântei;

să nu folosească telefoanele mobile în interiorul încăperilor unde se simte miros de gaz;

să nu verifice cu flacără instalațiile de gaze naturale;

să închidă robinetul principal de gaz;

să părăsească imediat locuința;

să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Cu privire la astfel de situații, ISU Prahova are în derulare campanii de informare?

1. „Detector pentru viață” este o campanie lansată la inițiativa Departamentului pentru Situații de Urgență, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, împreună cu E.ON România și Delgaz Grid prin intermediul căreia sunt distribuite către populație, cu titlu gratuit, detectoare de fum si detectoare de monoxid de carbon.

Aceste dispozitive au în primul rând un rol de avertizare, semnalând imediat apariția unui incendiu sau a unei scăpări de gaz în spațiile în care sunt amplasate si pot astfel face diferența între un incident minor și o tragedie.

Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse considerabil mai mari să fie localizat și stins mai repede, ceea ce poate însemna nu doar reducerea pagubelor materiale, ci mai ales salvarea de vieți omenești.

Astfel, un total de 500 de detectoare au fost distribuite la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, încă din luna aprilie a acestui an.

Montarea acestora s-a realizat de către pompierii din cadrul subunităților de intervenție din ISU Prahova, în localități precum: Adunați, Bertea, Cerașu, Chiojdeanca, Dumbrăvești, Homorâciu, Măgureni, Lapoș, Salcia, Secăria etc.

2. „Ziua Informării Preventive – Marti 13” este o campanie inițiată în anul 2011 al cărei obiectiv de bază îl constituie conștientizarea cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare specifice tipurilor de situații de urgență.

3. „Campania RISC. Proiectul I – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale” este o campanie inițiată în anul 2013 ce are drept scop principal reducerea numărului de incendii și explozii generate de improvizații la instalațiile electrice și de gaze naturale la locuințele cetățenilor.

4. „Campania RISC. Proiectul V – Mai bine previi decât să nu fii” este o campanie lansată în anul 2018 cu scopul de conștientizare al cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul scăpărilor de gaze în locuințe.

Cum sunt promovate aceste campanii?

Promovarea acestor campanii se realizează prin toate canalele media avute la dispoziția instituției, prin buletine/ comunicate/ declarații/conferințe de presă, prin afișarea sau derularea unor videoclipuri în zonele cu aglomerări de persoane, cât și prin activitățile derulate de personalul inspectoratului în contextul Săptămânii Protecției Civile, Zilei Internaționale a Copilului, Zilei Pompierilor din România si Zilei Reducerii Riscurilor de Dezastre.

Aceste activitățile constau în: