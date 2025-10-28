- Publicitate -
Scurgeri de gaze seara trecută într-un bloc din Ploiești. Alimentarea oprită

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
Alimentarea cu gaze este este oprită într-un bloc situat pe strada Carol Davila din Ploiești în urma unor scurgeri sesizate de locatari seara trecută. 

Oamenii au sunat la 112 în jurul orei 00.15 și au anunțat că pe scării a unui bloc de pe strada Carola Davila, de la numărul 24A, se simte un puternic miros de gaze.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU Prahova și Distrigaz. Autoritățile au constatat că reclamația este una întemeiată, fiind înregistrate scăpări pe coloana comună.

Angajații Distrigaz au luat decizia închiderii vanei centrale care alimentează întreg blocul, urmând ca astăzi să efectueze investigații cu privire la soluționarea situației.

56 de familii sunt afectate de această situație.

