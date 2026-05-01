Tânăr de 19 ani, prins băut la volan după o urmărire pe A2. A fost monitorizat din elicopter

Un tânăr în vârstă de 19 ani din București a fost oprit de polițiști, vineri, 1 Mai, după o urmărire pe Autostrada A2. Conducătorul auto a fost depistat cu o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Imagini la finalul textului.

Incidentul a avut loc după ce autoritățile au fost alertate prin 112 că un autoturism circulă haotic spre Constanța. Polițiștii din Medgidia au încercat să oprească vehiculul la kilometrul 193, însă șoferul nu a respectat semnalele agenților.

Potrivit Poliției Române, a fost declanșată o acțiune de urmărire, la care au participat echipaje rutiere, sprijinite de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, care a monitorizat deplasarea autoturismului.

Mașina a fost oprită în cele din urmă la kilometrul 196. Potrivit polițiștilor, tânărul le-a spus că se grăbea să ajungă în Vama Veche.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

