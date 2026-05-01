Au ales plimbarea la Grădina Zoologică Bucov în locul grătarului de 1 Mai

Ziua de 1 Mai a adus un număr mare de vizitatori la Grădina Zoologică de la Bucov. Spre deosebire de alte zone ale parcului, unde atmosfera a fost mai relaxată, zona grădinii zoologice a fost una dintre cele mai animate destinații pentru familii și copii.

Mulți prahoveni au ales să renunțe la tradiționalul grătar de 1 Mai și să petreacă timpul în aer liber, pe aleile de la Grădina Zoologică Bucov.

Unii vizitatori au susținut că preferă o plimbare în natură, în locul aglomerației și fumului specific zonelor de picnic. Alții, în schimb, au spus că își vor rezerva câteva ore la grătar, dar după plimbarea la Grădina Zoo.

Aleile Grădinii Zoologice Bucov au fost pline pe tot parcursul zilei, iar prezența numeroasă a copiilor a contribuit la atmosfera vibrantă. Pentru mulți dintre părinți, vizita la zoo a fost o alternativă ideală pentru petrecerea timpului liber în familie.

În ceea ce privește tarifele, un bilet de intrare la Zoo Bucov pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani costă 20 de lei. Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani beneficiază de un tarif redus de 10 lei. Același preț este aplicat și elevilor, studenților și pensionarilor cu vârsta de peste 65 de ani.

Grădina Zoologică din Bucov, înființată în urmă cu peste 30 de ani, se întinde pe o suprafață de aproximativ 16 hectare și adăpostește sute de animale din peste 50 de specii. De-a lungul timpului, aceasta a devenit una dintre principalele atracții de agrement din județul Prahova, fiind vizitată anual de mii de persoane.