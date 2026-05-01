Echipa infO(1) Robotics din Ploiești, două victorii în a doua zi la FIRST Championship, în SUA

Vineri, 1 mai, este a doua zi de participare la Campionatul Mondial de robotică desfășurat la Houston, în Statele Unite ale Americii, pentru echipa infO(1) Robotics a Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești. Liceenii au început competiția în forță, reușind să câștige ambele meciuri de calificare disputate până acum.

- Publicitate -

„Până acum am câștigat cele două meciuri de calificare pe care le-am jucat”, a transmis, de peste Ocean, Daria Popa, una dintre componentele echipei.

Participarea la FIRST Championship nu înseamnă doar confruntări tehnice între roboți, ci și o experiență complexă pentru elevi.

- Publicitate -

Un rol important îl are standul echipei, spațiul în care concurenții interacționează cu alte echipe și își prezintă proiectele.

„Dincolo de partea tehnică, standul a devenit locul în care am cunoscut oameni din culturi diferite, am împărtășit experiențe și am descoperit perspective noi. Fiecare conversație a adus valoare și a contribuit la atmosfera unică a competiției.

Prin deschidere, comunicare și entuziasm, am reușit să transformăm fiecare interacțiune într-o oportunitate de a crea legături și de a reprezenta echipa dincolo de rezultate.

- Publicitate -

Suntem mândri să construim relații și să ducem mai departe spiritul acestei comunități, dincolo de terenul de joc”, au transmis cei de al infO(1) Robotics.