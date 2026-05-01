Echipa infO(1) Robotics din Ploiești, două victorii în a doua zi la FIRST Championship, în SUA

Vineri, 1 mai, este a doua zi de participare la Campionatul Mondial de robotică desfășurat la Houston, în Statele Unite ale Americii, pentru echipa infO(1) Robotics a Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești. Liceenii au început competiția în forță, reușind să câștige ambele meciuri de calificare disputate până acum.
„Până acum am câștigat cele două meciuri de calificare pe care le-am jucat”, a transmis, de peste Ocean, Daria Popa, una dintre componentele echipei.
Participarea la FIRST Championship nu înseamnă doar confruntări tehnice între roboți, ci și o experiență complexă pentru elevi.
Un rol important îl are standul echipei, spațiul în care concurenții interacționează cu alte echipe și își prezintă proiectele.
„Dincolo de partea tehnică, standul a devenit locul în care am cunoscut oameni din culturi diferite, am împărtășit experiențe și am descoperit perspective noi. Fiecare conversație a adus valoare și a contribuit la atmosfera unică a competiției.
Prin deschidere, comunicare și entuziasm, am reușit să transformăm fiecare interacțiune într-o oportunitate de a crea legături și de a reprezenta echipa dincolo de rezultate.
Suntem mândri să construim relații și să ducem mai departe spiritul acestei comunități, dincolo de terenul de joc”, au transmis cei de al infO(1) Robotics.