Grătare în aer liber, dar mai puțini oameni: cum s-a petrecut 1 Mai la Bucov

Cei care nu au plecat la munte sau la mare de 1 Mai au ales Parcul Bucov pentru o plimbare, dar și pentru a face un grătar la iarbă verde. Spre deosebire de alți ani, aleile parcului au fost mai mult goale, unul dintre motive fiind vremea capricioasă și temperaturile care nu au depășit 15 grade Celsius.

1 Mai mai liniștit, dar păstrat în spirit tradițional

Chiar dacă numărul celor care au ales să petreacă 1 Mai la Bucov a fost mai mic față de alți ani, la iarbă verde au ajuns nu doar ploieștenii, ci și bucureșteni care s-au orientat către această zonă datorită distanței relativ mici, pentru a evita aglomerația de pe DN1.

Pe grătare nu au sfârâit doar tradiționalii mici de 1 Mai, ci și fripturi de porc, pastramă, piept de pui, dar și legume.

Surprinzător, față de alți ani, mulți dintre cei care au ales această destinație de 1 Mai au fost tineri.

Învârtind un mic pe grătar, cei de vârsta a treia au depănat amintiri despre cum se sărbătorea 1 Mai înainte de Revoluție.

„Dacă nu mai defilăm, venim la iarbă verde. Țin minte că, atunci când eram copil, mergeam la defilare cu tata. Veneam tot aici, la Bucov sau la Snagov. Atunci cumpăram micii, nu se făceau grătare. Vorbesc despre cum era acum 50 de ani”, ne-a mărturisit unul dintre cei veniți în Parcul Bucov.

Fără terase în parc în această perioadă

Cei care nu au venit pregătiți să facă un grătar la iarbă verde, dar sperau să servească tradiționalul mic la terasele din parc, au fost surprinși să constate că nu mai există astfel de spații amenajate.

Directorul Parcului „Constantin Stere”, Sandu Ștefan, a explicat situația: „Licitația pentru închirierea terenurilor destinate activităților comerciale este în derulare”.

Chiar dacă vremea capricioasă a ținut departe pe mulți care și-ar fi dorit o ieșire la iarbă verde, cei care au ajuns la Bucov au păstrat tradiția grătarelor de 1 Mai. Atmosfera a fost mai liniștită decât în anii trecuți, însă spiritul sărbătorii nu a lipsit, semn că obiceiul ieșirilor la iarbă verde rămâne o constantă pentru mulți români.