Vrei să deschizi o afacere în Parcul Bucov? Primăria Ploiești scoate la licitație 10 terenuri pentru comercianți și restaurante

Oportunitate pentru antreprenorii din Prahova care vor să își dezvolte o afacere într-una dintre cele mai frecventate zone de agrement din județ. Administrația Parcul Memorial Constantin Stere, cunoscut de ploieșteni drept Parcul Bucov, a anunțat organizarea unei licitații publice pentru închirierea mai multor loturi de teren destinate activităților comerciale și de alimentație publică.

- Publicitate -

Ce terenuri sunt scoase la licitație

Este vorba despre 10 loturi de teren aflate în domeniul public al municipiului Ploiești, administrate de parc, care pot fi utilizate pentru amplasarea unor construcții provizorii, de tip module comerciale.

Loturile sunt împărțite astfel:

- Publicitate -

5 loturi a câte 30 mp – destinate activităților comerciale (popcorn, vată de zahăr, înghețată, clătite, gogoși, kurtos kalacs, produse de patiserie, băuturi răcoritoare, jucării, articole handmade etc.)

3 loturi a câte 200 mp – destinate alimentației publice (restaurante cu specific românesc, italian, grecesc, pescăresc sau fast-food)

2 loturi a câte 300 mp – tot pentru alimentație publică (unități mai mari, tip restaurant)

Participanții la licitație trebuie să precizeze clar, încă din ofertă, tipul de activitate pe care intenționează să o desfășoare.

Prețurile de pornire:

pentru loturile de teren TIP A- 460,80 lei (TVA inclus);

pentru loturile de teren TIP B – 3,072 lei (TVA inclus);

pentru loturile de teren TIP C (4,608 lei TVA inclus).

Cum se poate participa la licitație

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere – www.zooploiesti.ro, secțiunea „Informații de interes public” – Închirieri sau se poate achiziționa contra cost, prețul fiind de 200 de lei.

- Publicitate -

Termenele importante sunt:

24 aprilie 2026, ora 12:00 – termen limită pentru solicitarea clarificărilor

4 mai 2026, ora 12:00 – termen limită pentru depunerea ofertelor

5 mai 2026, ora 10:00 – deschiderea ofertelor, la sediul administrației din Bucov

Ofertele trebuie depuse la registratura administrației parcului, iar fiecare participant poate licita pentru unul sau mai multe loturi, însă cu oferte separate pentru fiecare.

Licitația este organizată în baza unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, adoptată în martie 2026, și respectă prevederile Codului Administrativ.

- Publicitate -

Terenurile sunt închiriate exclusiv pentru activități comerciale și de alimentație publică, iar construcțiile permise sunt doar cele provizorii.

Parcul Memorial Constantin Stere este una dintre cele mai vizitate zone de agrement din Prahova, în special în sezonul cald, când mii de ploieșteni aleg să își petreacă timpul liber aici.

Cei interesați pot obține informații suplimentare de la Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, instituția care gestionează întreaga procedură de închiriere.