Incendiu la o casă din Sinaia din cauza unei butelii

Un incendiu a izbucnit vineri, 1 mai, în jurul orei 13:30, la o casă din Sinaia. De vină ar fi fost scăpările de gaze de la o butelie care alimenta un aragaz.

Pompierii militari au fost solicitați să intervină vineri, 1 mai, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă situată pe strada Șoimului din Sinaia.

„La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Sinaia.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Pompierii au acționat prompt pentru localizarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la locuința principală sau la alte construcții din apropiere”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma verificărilor preliminare, potrivit ISU Prahova, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind manipularea necorespunzătoare a unei butelii care alimenta aragazul.

„Se pare că au existat scăpări de gaze, care au favorizat izbucnirea incendiului. Pompierii reamintesc importanța respectării măsurilor de siguranță în utilizarea buteliilor pentru aragaz, subliniind necesitatea verificării periodice a instalațiilor și manipulării acestora cu maximă atenție, pentru a preveni astfel de incidente”, a precizat ISU Prahova.