Bolojan, despre scenariile după votul de marți pentru moțiune

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, 1 mai, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Suceava, posibile ipoteze după votul de marți din Parlament. În cazul în care moțiunea PSD – AUR va trece, Guvernul va asigura interimatul până la validarea noului Executiv de către Parlament.

- Publicitate -

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea de către parlament al unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională, partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În cazul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD – AUR nu va trece, Guvernul va funcționa în condiții normale, potrivit premierului Ilie Bolojan.

- Publicitate -

Bolojan a precizat că în perioada următoare va fi nevoie de consultări parlamentare „în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare”.

Totodată Bolojan a susținut că PNL are două decizii care au fost adoptate și, „în mod evident, baza discuțiilor, va fi legată de aceste decizii, în spiritul consecvenței și al responsabilității, pe care un partid serios trebuie să le respecte”.

Cât privește apelul lansat de social-democrați către liberali să sprijine moțiunea, Bolojan a susținut că este „lipsa de respect, pentru că PNL în această perioadă nu a cerut niciunui partid să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici”.

- Publicitate -

Moțiunea de cenzură PSD – AUR va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai, iar ca să treacă sunt necesare 233 de voturi.