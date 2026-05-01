Vești bune pentru românii cu panouri fotovoltaice. Ce se schimbă pentru prosumatori

Românii care au panouri fotovoltaice ar urma să beneficieze de reguli mai avantajoase, după ce Curtea Constituțională a decis că Legea Prosumatorilor poate fi aplicată. Printre principalele schimbări se numără compensarea lunară a energiei livrate în rețea și posibilitatea folosirii energiei produse pentru mai multe locuri de consum ale aceluiași titular.

Una dintre cele mai importante modificări este aceea că prosumatorii vor primi compensații lunar pentru energia pe care o livrează în rețea. Până acum, în multe cazuri, aceștia ajungeau să aștepte perioade îndelungate, chiar și până la doi ani, pentru a-și recupera sumele aferente energiei produse, notează Știrile Pro TV.

Energia produsă va putea fi folosită și pentru alte locuințe

Noua lege permite compensarea energiei produse pentru mai multe locuri de consum, cu două condiții importante: contractele să fie pe același titular și să existe același furnizor de energie. Practic, energia produsă de panourile montate la o casă ar putea fi folosită pentru reducerea consumului de la un alt imobil, cum ar fi un apartament din oraș.

O altă noutate este posibilitatea ca, în anumite situații, compensarea să se facă inclusiv cu factura la gaze naturale, dacă furnizorul oferă acest serviciu.

Legea ar urma să intre în vigoare în 60 de zile

Legea ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale. În această perioadă, prosumatorii pot analiza ofertele furnizorilor și pot decide dacă rămân la actualul furnizor sau aleg altul.

În cazul schimbării furnizorului, prosumatorii ar trebui să primească sumele datorate pentru energia livrată până la acel moment.

De ce compensarea nu acoperă integral factura

Chiar dacă legea aduce modificări importante, specialiștii atrag atenția că există în continuare diferențe între prețul la care prosumatorii livrează energia în rețea și costul energiei consumate ulterior din rețea. Explicația ține de componentele facturii, care includ transport, distribuție, TVA și alte taxe.

Din acest motiv, compensarea lunară nu înseamnă automat facturi zero. O soluție indicată de specialiști pentru eficientizarea consumului este utilizarea bateriilor de stocare, astfel încât energia produsă în timpul zilei să poată fi folosită seara sau în perioadele cu producție redusă. Ministerul Mediului ia în calcul transformarea programului Casa Verde Fotovoltaice într-un program orientat și către baterii de stocare.