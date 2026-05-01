Consiliere psihologică decontată integral pentru părinții care au copii cu sindrom Down sau autism

Joi, 30 aprilie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care părinții și tutorii legali ai copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologică. Serviciile vor fi decontate integral din fondurile CASA (Casa de Asigurări de Sănătate)

Măsura vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de sprijin pentru familiile care se confruntă cu provocările acestor afecțiuni.

Potrivit noilor prevederi, programele naționale de sănătate curative au ca scop asigurarea tratamentului specific pentru bolile cu impact major asupra sănătății publice, altele decât TBC, HIV/SIDA sau transplantul de organe, țesuturi și celule.

În același timp, legea introduce servicii de sprijin pentru familii. Părinții sau tutorii legali ai copiilor diagnosticați cu sindrom Down ori tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică în unități de specialitate, costurile fiind acoperite din fonduri publice.

Actul normativ mai prevede acordarea de servicii de îngrijiri paliative, precum și servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.