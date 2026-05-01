Cum poate scăpa Petrolul de retrogradare? Trei elemente decisive în lupta din SuperLiga României

Ante-penultima etapă din SuperLiga României începe astăzi cu meciul Csikszereda – FCSB, ora 20.30, primul și singurul meci al zilei din play-out. Înaintea rundei, Petrolul se află pe loc de baraj, dar are șanse de a ieși din această zonă, printr-un concurs fericit de împrejurări.

UPDATE Csikszereda a învins aseară FCSB, scor 1-0, astfel încât, teoretic, doar Farul ar mai putea ajunge la baraj, în locul Petrolului.

Unirea Slobozia nu ia licența pentru sezonul viitor

Unirea Slobozia, ocupanta locului 15, nu a primit licența pentru sezonul viitor. Ialomițenii au făcut recurs, dar șansele de a primi aviz pozitiv sunt minime. Problemele Unirii nu sunt neapărat de ordin financiar, ci de structura organizatorică.

Nu au licențe la antrenorii din Academie și nici terenuri, criterii cerute în dosar și imposbil de rezolvat într-un timp foarte scurt. În contextul în care Metaloglobus este deja și matematic retrogradată și Unirea o urmează în liga secundă, atât Petrolul, cât și celelalte formații din coada clasamentului scapă de principala grijă.

Extrem de important pentru Petrolul este ca echipa să câștige meciul cu UTA, de duminică, ora 18.15. Ar acumula 26 de puncte și ar ține Hermannstadt la distanță. Sibienii au trei puncte mai puțin, dar și un avantaj important: joacă următoarele două meciuri cu Slobozia și Metaloglobus, o condamnată și o retrogradată deja, a căror motivație e aproape de zero.

Petrolul trebuie să-și securizeze măcar locul 13

De ce e important ca Petrolul să-și securizeze măcar locul 13? Deoarece acesta ar veni cu un avantaj semnificativ la baraj. Locul 13 din SuperLigă se împerechează cu locul 4 din Liga a II-a la cele două meciuri programate pe 23 și 30 mai. Iar pe locul 4 din liga secundă este Steaua, fără drept de promovare.

Apoi vine FC Bihor, și ea fără licență, astfel că automat în poziția de baraj va urca Chindia, cea mai slabă echipă din play-off, aflată la 26 de puncte de liderul Corvinul, la 19 puncte de ocupanta locului doi, Voluntari, și la 18 puncte de Sepsi, locul trei. Așadar, un eventual baraj contra Chindiei ar fi mult mai ușor decât împotriva uneia dintre formațiile FC Voluntari sau Sepsi.

Csikszereda și Farul trebuie să piardă

Există însă șanse ca Petrolul să evite chiar și barajul. Dar pentru asta trebuie să bage sub ea, în clasament, una dintre echipele Farul sau Csikszereda. Oțelul are meci mâine cu Metaloglobus și în condițiile unei probabile victorii va fi ca și scăpată de emoții.

Prima condiție ca Petrolul să scape de baraj este să câștige toate cele trei meciuri ca i-au rămas de jucat. Apoi, Csikszereda să piardă azi cu FCSB și apoi la UTA. Ideal ar fi ca și Farul să nu învingă FC Botoșani, în partida de mâine și apoi să nu câștige la Oțelul. În ultima etapă, constănțenii joacă acasă cu Metaloglobus, având probabil trei puncte asigurate.

Un oarecare avantaj pentru Petrolul ar fi și ca, la ultima etapă, cu Oțelul, gălățenii să fie siguri de rămânerea în SuperLigă și să vină la Ploiești într-un meci fără nicio miză pentru ei.

Programul echipelor implicate la retrogradare

Locul 11- Csikszereda 27 puncte

FCSB (acasă)

UTA (deplasare)

Botoșani (acasă)

Locul 12 – Farul 24 puncte

Botoșani (acasă)

Oțelul (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

Locul 13 – Petrolul 23 puncte

UTA (acasă)

Botoșani (deplasare)

Oțelul (acasă)

Locul 14 – Hermannstadt 20 puncte

Slobozia (deplasare)

Metaloglobus (deplasare)

FCSB (acasă)

În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este legat de rotunjirea punctelor din sezonul regular. Petrolul și Csikszereda nu au beneficiat de asta, în vreme ce Farul și Hermannstadt au de dezavantajul că au primit o rotunjire.