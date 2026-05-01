Cum poate scăpa Petrolul de retrogradare? Trei elemente decisive în lupta din SuperLiga României

Ante-penultima etapă din SuperLiga României începe astăzi cu meciul Csikszereda – FCSB, ora 20.30, primul și singurul meci al zilei din play-out. Înaintea rundei, Petrolul se află pe loc de baraj, dar are șanse de a ieși din această zonă, printr-un concurs fericit de împrejurări.
UPDATE Csikszereda a învins aseară FCSB, scor 1-0, astfel încât, teoretic, doar Farul ar mai putea ajunge la baraj, în locul Petrolului.
Unirea Slobozia nu ia licența pentru sezonul viitor
Unirea Slobozia, ocupanta locului 15, nu a primit licența pentru sezonul viitor. Ialomițenii au făcut recurs, dar șansele de a primi aviz pozitiv sunt minime. Problemele Unirii nu sunt neapărat de ordin financiar, ci de structura organizatorică.
Nu au licențe la antrenorii din Academie și nici terenuri, criterii cerute în dosar și imposbil de rezolvat într-un timp foarte scurt. În contextul în care Metaloglobus este deja și matematic retrogradată și Unirea o urmează în liga secundă, atât Petrolul, cât și celelalte formații din coada clasamentului scapă de principala grijă.
Extrem de important pentru Petrolul este ca echipa să câștige meciul cu UTA, de duminică, ora 18.15. Ar acumula 26 de puncte și ar ține Hermannstadt la distanță. Sibienii au trei puncte mai puțin, dar și un avantaj important: joacă următoarele două meciuri cu Slobozia și Metaloglobus, o condamnată și o retrogradată deja, a căror motivație e aproape de zero.
Petrolul trebuie să-și securizeze măcar locul 13
De ce e important ca Petrolul să-și securizeze măcar locul 13? Deoarece acesta ar veni cu un avantaj semnificativ la baraj. Locul 13 din SuperLigă se împerechează cu locul 4 din Liga a II-a la cele două meciuri programate pe 23 și 30 mai. Iar pe locul 4 din liga secundă este Steaua, fără drept de promovare.
Apoi vine FC Bihor, și ea fără licență, astfel că automat în poziția de baraj va urca Chindia, cea mai slabă echipă din play-off, aflată la 26 de puncte de liderul Corvinul, la 19 puncte de ocupanta locului doi, Voluntari, și la 18 puncte de Sepsi, locul trei. Așadar, un eventual baraj contra Chindiei ar fi mult mai ușor decât împotriva uneia dintre formațiile FC Voluntari sau Sepsi.
Csikszereda și Farul trebuie să piardă
Există însă șanse ca Petrolul să evite chiar și barajul. Dar pentru asta trebuie să bage sub ea, în clasament, una dintre echipele Farul sau Csikszereda. Oțelul are meci mâine cu Metaloglobus și în condițiile unei probabile victorii va fi ca și scăpată de emoții.
Prima condiție ca Petrolul să scape de baraj este să câștige toate cele trei meciuri ca i-au rămas de jucat. Apoi, Csikszereda să piardă azi cu FCSB și apoi la UTA. Ideal ar fi ca și Farul să nu învingă FC Botoșani, în partida de mâine și apoi să nu câștige la Oțelul. În ultima etapă, constănțenii joacă acasă cu Metaloglobus, având probabil trei puncte asigurate.
Un oarecare avantaj pentru Petrolul ar fi și ca, la ultima etapă, cu Oțelul, gălățenii să fie siguri de rămânerea în SuperLigă și să vină la Ploiești într-un meci fără nicio miză pentru ei.
Programul echipelor implicate la retrogradare
Locul 11- Csikszereda 27 puncte
- FCSB (acasă)
- UTA (deplasare)
- Botoșani (acasă)
Locul 12 – Farul 24 puncte
- Botoșani (acasă)
- Oțelul (deplasare)
- Metaloglobus (acasă)
Locul 13 – Petrolul 23 puncte
- UTA (acasă)
- Botoșani (deplasare)
- Oțelul (acasă)
Locul 14 – Hermannstadt 20 puncte
- Slobozia (deplasare)
- Metaloglobus (deplasare)
- FCSB (acasă)
În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este legat de rotunjirea punctelor din sezonul regular. Petrolul și Csikszereda nu au beneficiat de asta, în vreme ce Farul și Hermannstadt au de dezavantajul că au primit o rotunjire.
Socoteala de acasa … Se pare ca va juca baraj si nu cel scontat cu Chindia ( echipa care sfideaza playoff-ul avand 6 infringero pe linie, dar in baraj nu se stie niciodata ) poate chiar cu Voluntaro sau Sepsi
Asta pentru ca Hermannstadt are cu FCSB ultima etapa acasa deci probabil inca 3 puncte avand in vedere ca Becali isi va proteja titularii inaintea celor doua barake pentru Congerence League.
Mai mult, dincolo de patriotismul local, trebuie sa recunoadtem ca mai tot sezonul Petrolul macinata so de subfinantarea cronica si de deciziile eronate de scouting jucatoro, a fost ca joc sportiv chiar sub Metaloglobus.
Parerea personală e că această așazisă Superliga e o competitie care nu ajuta fotbalul autohton, prea lunga si prea diluata ca valoare
Singurii care profită sunt jucătorii aduși dim cele patru zări care încasează salarii bune pentru valoarea redisă în genetal. Si odată cu ei încaseaxă comisioane grase agentii și conducatorii cluburilor. In contextul crozei economice din țară prognozez multe falimemte insolvențe și o redivere a formatului. Cluburile nu vor avea bani sa plateasca in jur de ,40 de juvatori in medie ci salarii in jurul a 5000 eur lunar.
Petrolul favă nu își va găsi un finanțator potent si stabil, va disparea poate chiar de anul asta. Da speram ca se va salva spotov totusi si la vară va fi cumparata de cineva
Nu prea au cum sa scape de baraj. FCSB poate ceda si cu Slobozia si cu Hermannstadt stricând calculele Petrolului. Asa ca Claudiu si Cristi vor tremura pană la final. Asta dacă nu vor retrograda direct dacă pierd puncte cu UTA sau cu OTELUL.
Echipa, cronic subfinanțată, joacă chiar sub nivelul Metaloglobus. Ce e drept mai sunt doi, trei jucători se peste media campionatului care când „pun osul” se simte
Baftă băieți duminică cu UTA !