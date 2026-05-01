ATV răsturnat la Breaza, într-o zonă greu accesibilă. A fost solicitat elicopterul SMURD [UPDATE]

Intervenție de urgență, vineri, în orașul Breaza, zona Valea Târsei, după ce un ATV s-ar fi răsturnat într-o zonă greu accesibilă. Potrivit primelor informații, în accident ar fi implicate trei persoane: doi adulți și un copil.

UPDATE: ora 19.50

Copilul în vârstă 6 ani, rănit ușor în zona capului, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanța SMURD TIM și sunt transportați către UPU Ploiești. Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, a fost declarat decesul victimei aflate în SCR (bărbat, 37 ani).

UPDATE: ora 19.19

Unul dintre adulții implicați în accident se afla în stop cardio-respirator. Se efectuează manevre de resuscitare la locul intervenției.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

O intervenție de salvare este în desfășurare, vineri, pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei, după ce un ATV s-ar fi răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Din cadrul Detașamentului Câmpina acționează un echipaj de pompieri cu un UTV, precum și o ambulanță SMURD.

De asemenea, la intervenție a fost trimisă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijinul echipajelor de intervenție acționează și Serviciul de Ambulanță Județean Prahova.

Având în vedere faptul că accidentul s-a produs într-o zonă greu accesibilă, autoritățile au solicitat și intervenția elicopterului SMURD de la Brașov.

Potrivit ISU Prahova, în accident ar fi implicate trei persoane: doi adulți și un copil.