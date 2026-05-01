Cât câștigă angajații Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova. Salarii de la peste 7.000 de lei net pentru conducere,

Seria Observatorul Prahovean privind veniturile din instituțiile publice continuă astăzi cu Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, care administrează mai multe secții și obiective culturale din județ de la Grădina Botanică Bucov și Muzeul Omului Ploiești, până la Muzeul Petrolului, Muzeul Sării Slănic sau Acvariul Ploiești.

Datele oficiale arată diferențe salariale consistente între funcțiile de conducere și cele de execuție, veniturile fiind compuse din salariul de bază brut, indemnizație de hrană (347 lei brut/lună), spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare (300 lei brut/lună ori 15% în anumite cazuri), spor de handicap, indemnizație CFP sau doctorat, în funcție de post.

Conducerea instituției: peste 12.000 lei brut pentru manager

În fruntea instituției se află managerul, cu un salariu de bază brut de 10.675 lei. La acesta se adaugă o indemnizație de doctorat de 1.040 lei și spor pentru condiții vătămătoare de 300 lei, ceea ce duce venitul brut lunar la 12.015 lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 7.028 lei.

Directorul instituției are un salariu de bază brut de 9.541 lei, la care se adaugă indemnizație CFP de 716 lei și spor de 300 lei, totalizând 10.557 lei brut și un venit net de 6.176 lei.

Contabilul șef încasează 8.165 lei salariu de bază brut, plus 653 lei indemnizație CFP, 347 lei indemnizație de hrană și 300 lei spor, ajungând la 9.465 lei brut și 5.537 lei net.

Șefii de secție și șefii de serviciu au salarii similare: 7.932 lei salariu de bază brut, plus hrană și spor, pentru un total de 8.579 lei brut și aproximativ 5.018 lei net lunar.

Muzeografii: între 4.577 și peste 5.100 lei net

Muzeografii, printre cei mai importanți specialiști ai instituției, au salarii variabile în funcție de secție și sporuri.

Un muzeograf cu gradația superioară are 7.177 lei salariu de bază brut, la care se adaugă indemnizația de hrană și sporul de 300 lei, rezultând 7.824 lei brut și 4.577 lei net.

Există însă și cazuri mai bine plătite: la Muzeul Petrolului, un muzeograf beneficiază de indemnizație de doctorat de 1.040 lei, ajungând la 8.864 lei brut și 5.186 lei net.

La Muzeul Omului Ploiești, un alt muzeograf primește inclusiv spor de handicap de 690 lei, ceea ce ridică salariul brut la 8.514 lei și netul la 4.981 lei.

Conservatori, ingineri și economiști: salarii între 3.300 și 4.400 lei net

Conservatorii pot ajunge la venituri nete de 4.577 lei (pentru funcții superioare), în timp ce variantele cu studii medii coboară la aproximativ 3.303 lei net.

Inginerii din cadrul muzeului, inclusiv cei din laboratoare, informatică sau achiziții publice, au salarii de bază brute între 6.009 și 6.654 lei. Cu sporuri și indemnizații, aceștia ajung la salarii brute între 6.656 și 7.301 lei, iar netul variază între 3.893 și 4.271 lei.

Economiștii au salarii apropiate, între 4.105 și 4.460 lei net, în funcție de compartiment și indemnizații. Cel mai bine plătit economist din zona financiar-contabilitate ajunge la 7.626 lei brut și 4.460 lei net.

Consilierul juridic și inspectorii de specialitate au venituri nete de aproximativ 4.198 lei.

Funcții administrative și execuție: între 2.800 și 3.700 lei net

În zona posturilor administrative, referenții de specialitate câștigă între 3.705 și 4.198 lei net, în funcție de grad și compartiment.

Traducătorul instituției are un salariu net de 3.240 lei, arhivarul ajunge la 3.521 lei, iar muncitorii calificați și șoferii au în jur de 3.604 lei net.

La polul opus, supraveghetorii de muzeu, cei care asigură paza și relația directă cu publicul în numeroase secții, au printre cele mai mici venituri: 4.697 lei brut și aproximativ 2.802 lei net lunar.

Cum se formează veniturile

În aproape toate cazurile, pe lângă salariul de bază, angajații beneficiază de:

indemnizație de hrană: 347 lei brut/lună;

spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare: de regulă 300 lei brut sau 15%;

indemnizație CFP pentru anumite funcții economice și de control;

indemnizație de doctorat;

spor de handicap, acolo unde legislația permite.

Vezi răspunsul complet aici: SALARII_MUZEUL_JUDETEAN_STIINTELE_NATURII_PRAHOVA

