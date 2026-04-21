Ce salarii au angajații de la Teatrul Toma Caragiu Ploiești. Directorul general câștigă peste 17.000 de lei brut, iar actorii ajung la peste 13.000 de lei

Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm salariile angajaților din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă astăzi cu Teatrul Toma Caragiu Ploiești. Potrivit răspunsului instituției, sun diferențe consistente între veniturile personalului de conducere, ale actorilor, balerinilor, artiștilor instrumentiști sau ale personalului tehnic și auxiliar.

Pe lângă salariul de bază, angajații instituției primesc diverse sporuri și indemnizații: indemnizație de hrană, spor pentru condiții grele sau vătămătoare, spor pentru handicap, spor pentru ore de noapte, iar în unele cazuri și spor de conducere.

Directorii și conducerea teatrului

Cel mai mare salariu din instituție îl are directorul general. Acesta are un salariu de bază brut de 15.603 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții vătămătoare de 157 de lei și un spor de conducere de 1.500 de lei. În total, directorul general încasează 17.260 de lei brut pe lună, ceea ce înseamnă un venit net de 9.537 de lei.

Directorul adjunct are un salariu de bază brut de 11.544 de lei, la care se adaugă un spor de condiții de 115 lei. Venitul total brut ajunge la 11.659 de lei, iar salariul net este de 6.820 de lei.

Contabilul-șef are un salariu de bază brut de 11.764 de lei și primește atât un spor de condiții de 118 lei, cât și un spor CFP de 10%, în valoare de 1.178 de lei. În total, contabilul-șef ajunge la 13.336 de lei brut și 7.809 lei net.

Actorii sunt printre cei mai bine plătiți din instituție

Actorii teatrului au unele dintre cele mai mari venituri din instituție, mai ales cei cu grad profesional IA și vechime maximă.

Un actor de teatru cu studii superioare, grad IA și gradația 5 are un salariu de bază brut de 13.204 lei. Cu sporul pentru condiții vătămătoare, de aproximativ 132 de lei, salariul brut lunar ajunge la 13.336 de lei, iar venitul net este de 7.809 lei.

Există și actori cu salarii chiar ușor mai mari, în funcție de gradație și sporuri. De exemplu, un actor cu salariu de bază de 13.615 lei și spor de 135 lei ajunge la 13.606 lei brut și 7.967 lei net.

La polul opus, actorii debutanți sau cei aflați pe trepte inferioare au venituri considerabil mai mici. Un actor debutant are un salariu de bază de 4.543 lei și o indemnizație de hrană de 347 lei. Cu sporul de condiții de 45 de lei, venitul brut lunar ajunge la 4.935 lei, iar salariul net este de 2.931 de lei.

Actorii de teatru aflați la nivel mediu, cu gradul II sau III, au salarii brute între 7.249 și 9.311 lei, iar veniturile nete variază între 4.245 și 5.452 lei.

Și actorii teatrului de păpuși sau ai secției de marionete au salarii apropiate de cele ale actorilor din secția principală. Un actor mânuitor păpuși-marionete cu grad IA și gradația 5 are un salariu brut de 13.336 lei și un venit net de 7.861 lei.

Regizorii și personalul artistic

Regizorii artistici se situează, de asemenea, în partea superioară a grilei de salarizare. Un regizor artistic cu grad IA și gradația 5 are un salariu brut de 13.297 lei și un venit net de 7.786 lei.

Regizorii tehnici sunt plătiți mai modest. Salariile brute pornesc de la aproximativ 6.692 lei și ajung până la 7.886 lei, în funcție de vechime și gradație, iar veniturile nete sunt între 3.919 și 4.637 lei.

Dirijorul instituției are un salariu brut de 13.926 lei și un venit net de 8.169 lei, fiind unul dintre cele mai bine plătite posturi artistice din cadrul teatrului.

Șeful de scenă are un salariu brut de 10.599 lei și un venit net de 6.206 lei.

Sufleorul are un salariu brut de 7.886 lei și un salariu net de 4.537 lei.

În cazul soliștilor vocali și instrumentiștilor, veniturile diferă semnificativ în funcție de gradul profesional:

un solist vocal cu grad IA și gradația 5 ajunge la 14.638 lei brut și 8.571 lei net;

un alt solist vocal, cu studii medii și fără vechime mare, are doar 4.541 lei brut și 2.778 lei net;

un solist instrumentist cu grad IA are 14.588 lei brut și 8.724 lei net;

un artist instrumentist are salarii brute între 8.472 și 10.563 lei și venituri nete între 4.956 și 6.210 lei.

Consultanții artistici câștigă între 9.369 și 9.450 lei brut, cu salarii nete de aproximativ 5.481 – 5.516 lei.

Impresarii artistici au salarii brute cuprinse între 9.199 și 9.420 lei și venituri nete între 5.401 și 5.516 lei.

Artistul plastic al instituției are un salariu brut de 10.442 lei și un venit net de 6.118 lei.

Balerinii și artiștii din zona spectacolului

Balerinii au salarii foarte diferite, în funcție de grad și experiență. Cei mai bine plătiți ajung la 11.675 lei brut și 6.846 lei net, în timp ce un balerin debutant poate avea un salariu brut de doar 4.451 lei și un venit net de 2.778 lei.

Există însă și balerini cu venituri intermediare de 6.751 – 7.651 lei brut și între 3.949 și 3.936 lei net.

Plasatorii de sală și supraveghetorii de sală se află la capătul inferior al grilei. Aceștia au salarii brute de 4.438 lei și venituri nete de 2.441 lei.

Pompierul instituției are un salariu brut de 4.328 lei și un venit net de 2.414 lei.

Personalul tehnic: muncitori, mașiniști, recuziteri și operatori

O bună parte din activitatea teatrului este susținută de personalul tehnic și de producție.

Muncitorii calificați pentru montaj decor, croitorie, instalații de scenă sau confecții au salarii brute care pornesc de la aproximativ 5.155 lei și ajung la peste 6.058 lei, cu venituri nete între 2.987 și 3.547 lei.

Un recuziter câștigă între 5.273 și 5.692 lei brut și între 3.119 și 3.347 lei net.

Mașinistul are un salariu brut de 5.603 lei și un venit net de 3.328 lei.

Scenograful este mai bine plătit decât restul personalului tehnic: salariul său brut este de 13.075 lei, iar venitul net ajunge la 7.658 lei.

Operatorii și maeștrii de sunet au salarii brute cuprinse între 5.307 și 10.266 lei, iar salariile nete între 3.046 și 6.005 lei.

Maeștrii și operatorii de lumini câștigă între 5.204 și 6.562 lei brut și între 3.127 și 3.842 lei net.

Magazinerul are un salariu brut de 10.266 lei și un venit net de 6.005 lei, în timp ce șefii de serviciu din instituție au venituri brute cuprinse între 7.586 și 10.596 lei și salarii nete între 4.447 și 6.205 lei.

Ce sporuri primesc angajații

Cei mai mulți angajați primesc o indemnizație de hrană de 347 lei pe lună. În cazul funcțiilor superioare, indemnizația nu apare în grilă, fiind înlocuită de salarii mai mari sau alte sporuri.

Sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase este cel mai răspândit și variază, în funcție de funcție, între aproximativ 31 și 157 de lei pe lună.

Unele funcții beneficiază de spor CFP de 10%, acordat celor care exercită control financiar preventiv. Acesta apare în cazul contabilului-șef și al unor inspectori de specialitate.

Există și angajați care primesc spor pentru handicap, de regulă în valoare de 595 de lei.

Sporul pentru ore de noapte este rar și apare în special în cazul paznicilor. Paznicii au un salariu brut total de 6.676 lei și un venit net de 3.905 lei, iar peste venitul de bază primesc un spor de noapte de 25%.

Șoferul de autocar are, la rândul său, un salariu brut de 6.676 lei și un venit net de 3.905 lei, în timp ce un șofer obișnuit are doar 3.164 lei brut și 1.932 lei net.

Cele mai mari și cele mai mici salarii

În ianuarie 2026, cele mai mari venituri brute din Teatrul „Toma Caragiu” aparțin soliștilor vocali și instrumentiștilor, care depășesc 14.500 de lei brut pe lună. Directorul general și dirijorul se apropie și ei de pragul de 14.000 – 17.000 de lei brut.

La extrema cealaltă, cele mai mici salarii sunt cele ale șoferului simplu, ale plasatorilor de sală și ale supraveghetorilor de sală, care au venituri nete de aproximativ 1.900 – 2.400 de lei pe lună.

