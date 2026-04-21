Coiful dacic de la Coțofenești și brățările ajung astăzi în România

Marți, 21 aprilie 2026, coiful dacic de la Coțofenești și două brățări dacice ajung în România. Acestea au fost recuperate după ce, în urmă cu 14 luni, au fost furate dintr-un muzeu din Țările de Jos. Obiectele se întorc azi în țară, escortate de jandarmi, și vor fi predate Muzeului Național de Istorie, scrie Digi24.
Valoroasele obiecte vor putea fi admirate de publicul larg, pentru că vor fi expuse, la Muzeul Național de Istorie din București, în perioada 22 aprilie – 3 mai 2026. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.
Obiectele, care au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, au fost recuperate în cele din urmă la 1 aprilie.
Coiful de la Coţofeneşti, un coif geto-dac, care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., a fost descoperit în anul 1928 în satul Poiana Coţofeneşti, judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare din localitate. Foarte probabil, obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.