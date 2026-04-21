Coiful dacic de la Coțofenești și brățările ajung astăzi în România

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Coiful de la Coțofenești și brătarile dacice

Marți, 21 aprilie 2026, coiful dacic de la Coțofenești și două brățări dacice ajung în România. Acestea au fost recuperate după ce, în urmă cu 14 luni, au fost furate dintr-un muzeu din Țările de Jos. Obiectele se întorc azi în țară, escortate de jandarmi, și vor fi predate Muzeului Național de Istorie, scrie Digi24.

Valoroasele obiecte vor putea fi admirate de publicul larg, pentru că vor fi expuse, la Muzeul Național de Istorie din București, în perioada 22 aprilie – 3 mai 2026. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Obiectele, care au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, au fost recuperate în cele din urmă la 1 aprilie.

Coiful de la Coţofeneşti, un coif geto-dac, care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., a fost descoperit în anul 1928 în satul Poiana Coţofeneşti, judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare din localitate. Foarte probabil, obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.

Exclusiv

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

