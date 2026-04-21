Locuri de joacă din Ploiești, din nou sufocate după ce au trecut mâncătorii de semințe

Problema curățeniei în locurile de joacă din Ploiești revine în atenție după ce, luni, 20 aprilie, SGU a publicat imagini din două zone diferite ale orașului – străzile Gheorghe Doja și Arieșului. Deși aparent sunt incidente minore, situațiile surprinse spun multe despre modul în care sunt tratate spațiile destinate copiilor de către persoane certate grav cu bunul simț.

- Publicitate -

În ambele cazuri, angajații au fost nevoiți să intervină pentru igienizarea suprafețelor, după ce acestea au fost transformate în adevărate „covoare” de coji de semințe.

Reprezentanții SGU atrag din nou atenția că utilizarea locurilor de joacă vine la pachet cu responsabilități, de la respectarea echipamentelor, evitarea deteriorării și păstrarea curățeniei. În lipsa acestora, orice investiție riscă să fie rapid compromisă.

- Publicitate -

„Două spații de joacă, două zone diferite ale orașului – strada Gheorghe Doja și strada Arieșului, dar aceeași responsabilitate comună. Atunci când alegem să ne bucurăm de un spațiu de relaxare, alegem implicit să îi respectăm integritatea.

Felul în care lăsăm locul după ce plecăm nu spune doar o poveste despre noi, ci educă, prin puterea exemplului, generația care astăzi se joacă în aceste parcuri”, au transmis reprezentanții Serviciului de Gospodărire Urbană.