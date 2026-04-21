Fostul fotbalist de la Petrolul a marcat primul gol în Brunei! Cum a ajuns să joace în cea mai bogată țară din lume

Christian Irobiso a spart gheața la noua sa formație, unde a ajuns după ce a încheiat conturile cu Petrolul. Nigerianul de 33 de ani a semnat cu DPMM, o formație din Brunei, care activează în campionatul Malaeziei.

Irobiso a avut nevoie de șapte meciuri pentru a marca un gol, dar a făcut la a doua sa apariție ca titular, în rest fiind rezervă și intrând pe finalul partidelor. El a punctat în partida Negeri Sembilan FC – DPMM 2-2.

Irobiso a dat primul gol în campionatul Malaeziei

DPMM, pe numele ei întreg Duli Pengiran Muda Mahkota) este un club de fotbal din Brunei cu sediul în Bandar Seri Begawan. Echipa joacă în campionatul Malaeziei, după ce a jucat în cel din Singapore, deoarece nivelul este mai ridicat.

Meciurile de acasă și le dispută însă pe arena proprie, Stadionul Sultan Hassanal Bolkiah (28.000 locuri), care poartă numele monahului micuței dar foarte bogatei țări din Asia îndepărtată.

Șeful statului Brunei este Paduka Seri Baginda Haji Sir Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, născut la 15 iulie 1946, al 29-lea sultan al Brunei, care domnește ca monarh absolut de la independența Brunei față de Regatul Unit al Marii Britanii, în 1984.

Președintele clubului este prințul moștenitor din Brunei

Președintele clubului la care joacă fostul petrolist este Al-Muhtadee Billah, desemnat prinț moștenitor al Bruneiului. El este cel mai mare dintre cei 12 copiii pe care îi are Hassanal Bolkiah, care a avut trei neveste.

Irobiso a ajuns în Brunei, considerată cea mai bogată țară a lumii, datorită zăcămintelor uriașe de petrol și gaze naturale, raportate la suprafața foarte mică a țării, prin intermediul antrenorului său.

DPMM este pregătită de scoțianul Jamie Mc Allister, care îl știa pe Irobiso din Arabia Saudită. Actuala formașie este a 12-a echipă din cariera atacantului nigerian, care până a mai evolua, la Pacos Ferreira, Uniao Madeira, Senica, Jihlava, Farense, Cova Piedade, Varzim, Gaz Metan Mediaș, Dinamo, Petrolul și Al-Ula.

Nigerianul și-a cunoscut iubita la Ploiești

Pentru Petrolul, Irobiso a jucat 77 de meciuri și a marcat 15 goluri, în intervalul 2022-2025. Contractul său nu a fost reînoit la finalul sezonului trecut.

DPMM este în acest moment pe locul opt în campionatul Malaeziei, cu 22 de puncte, după 20 de etape. Irobiso este într-o relație cu Sara Abed-Kader, fostă handbalistă la mai multe echipe din țară, inclusiv la Activ Ploiești.

Născută în Siria, sportiva s-a mutat în România alături de familie, la vârsta de patru ani. Ea și Irobiso s-au cunoscut la Ploiești și împreună au un băiețel. Fotbalistul a mai fost însurat o dată și are o fată, care locuiește în Portugalia, cu mama ei.