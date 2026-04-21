Groapa periculoasă de pe strada Depoului pe care Primăria Ploiești nu o vede

Străzile din Ploiești continuă să fie adevărate pericole pentru șoferi. Deși primarul Mihai Polițeanu a anunțat că astuparea gropilor continuă, drumarii nu par să țină pasul cu nevoile reale ale participanților la trafic.

Asfaltările realizate în ultimele săptămâni nu sunt suficiente și, mai mult, par să se realizeze după un tipar implementat de vechea administrație: lucrările nu sunt semnalizate corespunzător, au loc în intervale în care orașul este sufocat de mașini, iar calitatea intervențiilor naște nemulțumiri.

Pe strada Depoului din Ploiești, una dintre principalele legături dintre zona de Vest a orașului și cea de Sud, de mai bine de trei săptămâni, o groapă imensă, adâncă, pune la grea încercare articulațiile mașinilor.

În zilele însorite craterul este camuflat de umbra vegetației abundente și este imposibil de văzut și evitat la timp.

Solicităm pe această cale un punct de vedere Primăriei Ploiești.