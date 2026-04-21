- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Groapa periculoasă de pe strada Depoului pe care Primăria Ploiești nu o vede

Autor: Ștefan Vlăsceanu
groapa depoului

Străzile din Ploiești continuă să fie adevărate pericole pentru șoferi. Deși primarul Mihai Polițeanu a anunțat că astuparea gropilor continuă, drumarii nu par să țină pasul cu nevoile reale ale participanților la trafic. 

- Publicitate -

Asfaltările realizate în ultimele săptămâni nu sunt suficiente și, mai mult, par să se realizeze după un tipar implementat de vechea administrație: lucrările nu sunt semnalizate corespunzător, au loc în intervale în care orașul este sufocat de mașini, iar calitatea intervențiilor naște nemulțumiri.

Pe strada Depoului din Ploiești, una dintre principalele legături dintre zona de Vest a orașului și cea de Sud, de mai bine de trei săptămâni, o groapă imensă, adâncă, pune la grea încercare articulațiile mașinilor.

- Publicitate -

În zilele însorite craterul este camuflat de umbra vegetației abundente și este imposibil de văzut și evitat la timp.

Solicităm pe această cale un punct de vedere Primăriei Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

  1. Bine ar fi ca cine se ocupa de gropi sa le vada si pe cele din curtea salii CSM de pe Mildov unde ne rupem masinile cand aducem copiii la antrenament.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -