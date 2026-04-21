Hoț prins după patru luni de la spargere dată în Prahova. Bărbat din Mureș, reținut de polițiști

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Mureș a fost reținut de polițiștii prahoveni, fiind principalul suspect în cazul unui furt petrecut în luna decembrie în Ariceștii Rahtivani.
Cercetările au fost demarate în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 22 decembrie 2025, ca urmare a unei sesizări primite prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, prin care o femeie a semnalat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta imobilului în care locuiește, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, și ar fi sustras mai multe bunuri.
În urma activităților investigativ-operative desfășurate, s-a stabilit că, în noaptea de 21/22 decembrie 2025, persoana bănuită ar fi pătruns în imobil, de unde ar fi sustras suma de aproximativ 700 de lei, ulterior sustrăgând dintr-un autoturism aflat în aceeași curte suma de 600 de lei.
De asemenea, din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul ar fi manifestat intenția de a pătrunde și în alte imobile din proximitate, fără a reuși în acest demers.
Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat de 46 de ani, din județul Mureș. Cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, acesta a fost depistat la data de 20 aprilie a.c. și condus la sediul unității de poliție în vederea audierii.
În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.