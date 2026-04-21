Reacția lui Raed Arafat în urma audierilor în dosarul achiziției unui elicopter SMURD

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost audiat și a fost pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar, referitor la modul în care a gestionat primirea unui elicopter SMURD din Marea Britanie.

În replică, Raed Arafat a spus că e dispus să colaboreze cu anchetatorii, însă a reclamat că „nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existenţa unor fapte de natură penal”.

Elicopterul a fost cumpărat în 2017 de către Inspectoratul General pentru Aviaţie al MAI, condus la acea vreme de Carmen Dan. Potrivit Antena3, elicopterul a fost achiziționat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, a costat aproximativ 4 milioane de euro și nu s-a plătit TVA.

Pentru achiziţia acestui elicopter ar fi semnat şi Raed Arafat, iar mai multe persoane ar urma să fie puse sub acuzare, inclusiv Arafat, potrivit sursei citate. Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ 1 milion de euro.

La 27 martie, procurorii militari au făcut percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență, de unde ridicat documente și telefoane, într-un alt dosar care ar viza munca fictivă a unor medici. Arafat a infirmat atunci „categoric existența unei asemenea situații” și a denunțat o campanie de denigrare la adresa lui.

Reacția lui Raed Arafat

Șeful DSU spune, în contextul anchetelor penale recente, că își reafirmă „disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației”.

„Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor”, a transmis Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.