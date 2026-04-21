Reguli noi pentru șoferi în Grecia. Ce trebuie să nu îți lipsească din mașină

Sezonul estival aduce noi reguli pentru șoferii care circulă în Grecia. Inclusiv turiștii străini, care doar tranzitează această țară, vor trebui să aibă obligatoriu în mașină, din 18 iunie 2026, o trusă de prim ajutor, care conține articole suplimentare față de cele obișnuite, notează dariknews.bg.

Ce marcaj nu trebuie să lipsească de pe trusa de prim ajutor

Potrivit noilor reglementări, fiecare trusă de prim ajutor trebuie să respecte standardul DIN 13164/2022 sau o certificare ISO internațională echivalentă.

Aceste modificări vin pentru a garanta că echipamentul medical din fiecare mașină are un nivel de calitate echivalent cu cel necesar pentru îngrijirile de urgență profesionale.

Concret, fiecare element din trusa de prim ajutor trebuie să aibă marcajul CE vizibil și să îndeplinească cerințele regulamentului european privind dispozitivele medicale (MDR 2017/745). Acest lucru garantează sterilitatea, siguranța și eficacitatea acestuia în diferite condiții de temperatură.

Ce trebuie să conțină trusa de prim ajutor din 18 iunie 2026

Noua lege interzice utilizarea truselor standard sau incomplete, din trecut.

Pentru a călători cu mașina în Grecia, fără probleme, va trebui să ai în trusa de prim ajutor 16 elemente specifice. Printre acestea, o pătură izotermică de supraviețuire de cel puțin 210 x 160 cm, o rolă de bandă adezivă conformă cu standardul DIN 13019-A și un set de 14 pansamente de diferite dimensiuni conforme cu standardul DIN 13019-E.

Atenție la pansamentele sterile. Noile reglementări cer un pansament mic individual, două pansamente medii și un pansament mare individual, precum și un pansament steril mare pentru arsuri și șase comprese.

Pe lângă acestea, va trebui să mai ai în trusă tifon, două măști de protecție medicală ( tip IIR sau FFP2), patru mănuși de unică folosință din vinil sau nitril, două șervețele de curățare a pielii, o pereche de foarfece medicale și un ghid succint de prim ajutor.

Verifică să nu îți lipsească dezinfectanții de bază, cum ar fi peroxidul de hidrogen.

Unde trebuie ținută trusa de prim ajutor și în ce condiții

Trusa de prim ajutor trebuie păstrată într-un loc ușor accesibil din vehicul și nu trebuie să fie încuiată.

Vara, trusa trebuie verificată mai des, deoarece din cauza căldurii, mănușile și pansamentele adezive se pot deteriora. În acest caz, șoferii au obligativitatea de a le înlocui.

Cel puțin o dată la doi ani, trusa de prim ajutor trebuie înlocuită în întregime.

Ce amenzi riscă șoferii care nu se conformează

Noile cerințe se aplică tuturor vehiculelor care circulă pe drumurile din Grecia, din 18 iunie 2026, indiferent de țara de înmatriculare.

Poliția elenă va sancționa șoferii care nu respectă regulile, cu 30 de euro amendă.

O trusă de prim ajutor, conformă cu standardul DIN 13164/2022, costă între 50 și 125 de lei.