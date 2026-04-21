Ilie Bolojan anunță că PNL vrea un guvern minoritar, cu USR, UDMR și minoritățile naționale

Biroului Politic Național extins al PNL a votat o rezoluție pentru continuarea guvernării sub mandatul lui Ilie Bolojan. Prim-ministrul a subliniat că PNL nu va mai intra în coaliție de guvernare cu PSD, după ce formațiunea i-a retras sprijinul politic, în urma votului de luni seară.
De asemenea, Bolojan a declarat că va propune un moratoriu grupurilor politice parlamentare, astfel încât investițiile care trebuie finalizate prin PNRR, până la final de august, să nu fie afectate de criza politică:
„Consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a finaliza investițiile pentru țară, trebuie să fie discutat cu toate grupurile parlamentare. Interesele României nu au culoare politică, iar asta înseamnă că trebuie să discutăm cu toate grupurile politice”.
Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan, potrivit biziday.ro.
- S-a votat o rezoluție – mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern.
- Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern – USR, UDMR și minorități, ca să clarificăm în ce formulă va funcționa un guvern minoritar. Responsabilitatea în perioada următoare este imensă. Una dintre cele mai importante problemă este asigurarea investițiilor în autostrăzi, școli, spitale, anvelopări de blocuri, investiții din PNRR. Pentru a absorbi banii până la final de august, este nevoie de sprijin parlamentar pentru adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor.
- Vom propune un moratoriu parlamentar, în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, România să nu piardă sumele importante și să putem finanța aceste lucrări.
- Este important să menținem echilibrele bugetare, pentru că tot ce s-a câștigat cu necazuri pe care mulți români le-au avut, poate fi anulat foarte ușor. O criză guvernamentală și politică declanșată iresponsabil de PSD, într-un context internațional complicat.
- Din punct de vedere politic, acum o lună am adoptat o decizie, văzând pașii PSD, am făcut apel la rațiune pentru a menține stabilitatea în coaliție. Am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză, PNL nu va mai fi în coaliție cu PSD. Decizia fost revalidată astăzi. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD. Aici nu mai e vorba de un partid sau altul, ci de a te rupe de un anume fel de a face politică, unul nefavorabil pentru România. Lucrurile nenegociabile pentru noi țin de o guvernare transparentă și corectă, de o bună administrare a banului public, de a elimina privilegii, risipa și sinecurile și de a guverna corect și cinstit pentru cetățeni. PNL înțelege că acest mod de a face politică nu e în avantajul României.
- Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele aflate astăzi în coaliție. Consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a finaliza investițiile pentru țară, trebuie să fie discutat cu toate grupurile parlamentare. Interesele României nu au culoare politică, iar asta înseamnă că trebuie să discutăm cu toate grupurile politice. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și, în funcție de evoluția politică din zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul.
- La consultările de la Cotroceni mergem cu mandatul votat de BPN astăzi.