Se schimbă regulile de călătorie cu animalele de companie în UE

Andra Ilie
Comisia Europeană a adoptat un nou regulament de călătorie cu animalele de companie, care va intra în vigoare din 22 aprilie 2026. Noile prevederi privind circulația în interiorul Uniunii Europene a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici indică reguli mai stricte și controale mai aspre. Acestea actualizează cerințele sanitar-veterinare prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și pot fi consultate aici.

De ce documente vei avea nevoie la călătoria cu animalele de companie

Potrivit noilor normative, animalele vor trebui să fie microcipate (sau tatuate înainte de iulie 2011) și să aibă vaccinarea antirabică la zi, efectuată cu cel puțin 21 de zile înainte de călătorie. De asemenea, câinii vor trebui să fie deparazitați înainte de a-i urca în avion.

O persoană va putea călători cu cel mult 5 animale. Dacă ai mai multe animale, transportul va fi încadrat în categoria comercială, ceea ce înseamnă că vor trebui respectate cerințe suplimentare.

O modificare importantă este și cea privind certificatul de sănătate animal. Acesta se va cere în cazul animalelor aduse din afara Uniunii Europene. Astfel, câinii, pisicile, dihorii și alte carnivore pot fi deplasate către state member ale UE numai dacă sunt însoțite de un astfel de certificat, emis de autoritatea competentă din statul membru de origine. Valabilitatea sa este, în general, limitată la șase luni de la intrarea în UE, sau până la expirarea vaccinării antirabice, oricare dintre acestea survine prima.

Noile reguli vin după ce Comisia Europeană a constatat că tot mai multe animale călătoresc între state, fără documentația corespunzătoare. Acest lucru poate facilita răspândirea bolilor contagioase și poate pune în pericol sănătatea publică.

