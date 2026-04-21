Nadia Comăneci, celebrată la Madrid. Ce i-a spus soțului ei în aplauzele publicului

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde Nadia Comăneci (64 ani) a schimbat definitiv istoria gimnasticii cu primul 10 acordat vreodată la cea mai importantă competiție sportivă a lumii.

Acesta este motivul pentru care românca a fost celebrată aseară la Madrid, unde a primit Premiul Laureus pentru întreaga carieră. De cinci ori campioană olimpică, cu trei titluri la Montreal 1976 și două la Moscova 1980, Nadia este și membru fondator al Academiei Sportive Laureus, încă din anul 2000.

Nadia Comăneci, între cele 20 de personalități care au primit Premiul Laureus pentru întreaga carieră

Ea a contribuit permanent la dezvoltarea proiectelor sociale ale fundației, pentru a sprijini comunități vulnerabile și tineri aflați în situații dificile. Nadia Comăneci este abia a 20‑a personalitate recompensată cu acest premiu și prima gimnastă din istorie care primește această recunoaștere.

Ea a intrat într-o companie selectă din care mai fac parte Pele, Cruyff, Zidane, Beckenbauer, Dirk Nowitzki, Tom Brady, Edwin Moses, Sebastian Coe sau Niki Lauda.

Cel care i-a înmânat trofeul a fost chiar de soțul ei, americanul Bart Conner, iar Nadia a dezvăluit cu umor că nici la paralele nu a avut asemenea emoții.

Românca a avut emoții în fața soțului

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine, Bart, cel care m-ai salvat.

Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.

Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Anul 2026 este Anul Nadia Comăneci

Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu, Bart, ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Nadia Comăneci în fața unei asistențe numeroase, cu vedete de prim plan precum Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Lamine Yamal, Novak Djokovic și Lando Norris.

Distincția vine într‑un context în care România se pregătește să marcheze oficial „Anul Nadia Comăneci” în 2026, după promulgarea legii dedicate acestui eveniment. La 19 iulie 1976, Nadia a obținut primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice.