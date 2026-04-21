Speranță de Paște pentru peste 100 de oameni ajutați de Asociația Veritas Pentru Oameni din Blejoi

Peste 100 de persoane nevoiașe din Prahova și din alte județe au avut, anul acesta, o masă bogată de Paște datorită campaniei „Sărbătoarea Bunătății”, derulată de Asociația Veritas Pentru Oameni din Blejoi. Din nefericire, pentru numeroase familii cu mulți copii, bolnavi sau vârstnici fără venituri, sărbătorile nu înseamnă belșug, ci griji și lipsuri.

Coordonatorul campaniei „Sărbătoarea Bunătății”, Savu Isvoraș, spune că sprijinul comunității a adus speranță în zeci de case, dar nevoile persoanelor vulnerabile rămân uriașe.

„Anița se roagă ca cei nouă copii ai ei să nu se mai culce flămânzi. Aura are nevoie de tratament și de o butelie pentru cei mici. Ionuț trebuie să ajungă la spital, iar Iulia încearcă să strângă bani pentru rețeta copilului și pentru câteva alimente.

Ramona este bolnavă, la fel și fiica ei, iar Marinela, mamă a cinci copii, nu mai avea ce pune pe masă de două zile. În afara acestor cazuri, alți 52 de copii și vârstnici au primit coșuri cu alimente, așa cum facem în fiecare lună”, au transmis reprezentanții asociației.

Voluntarii Asociației Veritas pentru Oameni spun că, în ciuda dificultăților, au reușit să ajungă la fiecare persoană aflată în nevoie. „Am văzut încă o dată cum se nasc miracolele. Când în inima oamenilor există bunătate, lucrurile se pot schimba”, a mai precizat Savu Isvoraș.

Reprezentanții Asociației Veritas Pentru Oameni spun că, deși campania de paște s-a încheiat, sprijinul comunității este în continuare esențial, iar ajutorul oamenilor poate face diferența pentru familiile aflate în dificultate.

Pentru fiecare proiect e nevoie de sprijin. Donează și tu în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501 sau direct cu cardul pe site-ul veritaspentruoameni.ro.

Persoană de contact : Savu Isvoraș ( tel. 0744.649.494)

