TCE Ploiești scapă de insolvență. Primăria va achita banii pentru plata datoriei companiei la ANAF

Transport Călători Express (TCE) Ploiești evită intrarea în insolvență după ce Primăria va achita suma de 48 de milioane de lei necesară pentru plata primei tranșe a datoriei companiei către ANAF. Prima tranșă de bani va fi achitată zilele acestea, urmând ca restul să fie virat după aprobarea bugetului local. Decizia vine după luni de incertitudine privind soarta companiei și a celor aproape 900 de angajați.

SC Transport Călători Express va fi salvată de insolvență, în urma unui efort susținut din partea Primăriei Ploiești.

Până în prezent, au fost achitate 38 de milioane de lei, iar plata suplimentară anunțată de municipalitate acoperă integral obligația scadentă. Datoria rămasă, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, este eșalonată până în anul 2030.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că intervenția administrației locale a fost decisivă pentru evitarea unui blocaj major în transportul public.

„Până acum, de la începutul anului, s-a reușit achitarea a 38 de milioane de lei. Pe lânga această sumă deja plătită, noi am strâns și banii necesari pentru plata întregii sume datorate de TCE la ANAF și care e scadentă la 4 mai, respectiv 48 de milioane de lei.

Dat fiind faptul că momentan nu a fost aprobat bugetul și nici nu se va aproba până la data de 4 mai, vom achita zilele acestea 22 de milioane lei, conform prevederilor bugetare în vigoare, iar restul după aprobarea bugetului.

Din acest moment, TCE mai are de plată la ANAF până în 2030 alte 30 de milioane de lei, eșalonat.

Vreau să fie foarte clar că ploieștenii, prin taxele și impozitele locale, au salvat această companie de insolvență. În același timp, din momentul în care se stinge datoria TCE către ANAF, devine responsabilitatea companiei, cu sprijinul meu total și al colegilor din Consiliul Local, dar repet devine responsabilitatea TCE să ia toate măsurile necesare pentru redresarea societății.

Spun asta pentru că dacă se merge în continuare la fel ca în ultimii 15 ani, în mai puțin de un an vom fi in aceeași situație.

În ceea ce privește Primăria și Consiliul Local s-au făcut eforturi pentru achiziționarea de tramvaie noi și suntem aproape de semnarea contractului pentru livrarea lor. Au fost și vor fi cumpărate stații de așteptare moderne. Au fost luate decizii nepopulare, pe care mi le-am asumat, cum ar fi scumpirea biletelor. Am făcut toate astea cu un cost financiar uriaș pentru ploieșteni si pentru oraș, cu costuri politice pe care mi le-am asumat, dar pentru asta cer responsabilitate de la TCE.

Miza nu este TCE, nu este Primăria. Miza este un transport civilizat și modern. În ultimele 6 luni, am dezvoltat o relație de foarte bună colaborare cu Consiliul de Administrație și conducerea executivă a TCE și văd că există determinare pentru schimbarea în bine.

O să urmeze 6 luni care vor fi dificile pentru TCE. Trebuie să păstrăm echilibrul financiar. Urmează o perioadă, până la sfârșitul anului, dificilă, pentru că nu putem omorî investițiile din oraș pentru o companie. Si de aici incolo TCE trebuie să fie responsabilă și să ia măsurile necesare pentru redresare. A doua oară nu o vom mai salva. Eu m-am ținut de promisiune: în primul an am închis datoriile istorice generate de termoficare, în al doilea an datoriile istorice față de TCE”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Edilul a subliniat că salvarea de la insolvență nu rezolvă problemele de fond ale companiei, iar perioada următoare va fi esențială pentru stabilizarea financiară și modernizarea serviciilor de transport public din Ploiești.