Accident în Râfov. Două persoane au ajuns la spital

Corina Matei
Autor: Corina Matei
accident rafov

Marți, 21 aprilie 2026, a avut loc un accidentu autor în comuna Râfov, în care au fost implicate două autoturisme. Două persoane au ajuns la spital.

Accidentul a avut loc în satul Mălăiești, unde au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit celor transmise de ISU Prahova, în eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei ocupanți. Toate persoanele implicate erau conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Două dintre victime au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital de către echipajele SMURD pentru investigații suplimentare.

Pe lângă acordarea asistenței medicale de urgenţă, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul producerii accidentului.

Exclusiv

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

