Accident în Râfov. Două persoane au ajuns la spital

Marți, 21 aprilie 2026, a avut loc un accidentu autor în comuna Râfov, în care au fost implicate două autoturisme. Două persoane au ajuns la spital.

Accidentul a avut loc în satul Mălăiești, unde au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit celor transmise de ISU Prahova, în eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei ocupanți. Toate persoanele implicate erau conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Două dintre victime au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital de către echipajele SMURD pentru investigații suplimentare.

Pe lângă acordarea asistenței medicale de urgenţă, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul producerii accidentului.