Razie de amploare marți pe DN1. Radare în Prahova, Ilfov și Brașov

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Polițiștii au organizat marți o acțiune rutieră de amploare pe DN1, pe raza județelor Prahova, Ilfov și Brașov, pentru prevenirea și reducerea numărului de accidente rutiere, precum și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

„Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova desfășoară, la acest moment, acțiuni intensificate de monitorizare și control al traficului rutier pe Drumul Național 1, în cooperare cu inspectoratele de poliție județene de pe raza teritorială tranzitată de acest sector de drum”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Reamintim faptul că, în anul 2025, în județul Prahova, 10 persoane și-au pierdut viața, iar alte 6 au fost rănite grav, în accidente rutiere produse pe fondul vitezei excesive/neadaptate.

Acțiunile vizează, în mod deosebit, depistarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, precum și alte comportamente care pot pune în pericol siguranța circulației.

Polițiștii acționează cu echipamente moderne de supraveghere și control, inclusiv aparate radar și dispozitive pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive, în vederea identificării rapide a conducătorilor auto care încalcă legislația în vigoare.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte o conduită preventivă, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, contribuind astfel la menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice”, au mai transmis reprezentanții Poliției

