Trupul bărbatului căzut dintr-o barcă în timp ce pescuia pe o baltă din Boldești Grădiștea a fost găsit

Pompierii au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de 47 de ani care, luni dimineață, a căzut dintr-o barcă în timp ce pescuia pe o baltă privată de pe raza comunei Boldești Grădiștea.

Vă reamintim că ISU Prahova a mobilizat inclusiv scafandri pentru a-l căuta. După o operațiune care a durat mai bine bine de 12 ore, marți în jurul prânzului, reprezentanții ISU Prahova au anunțat că trupul bărbatului a fost recuperat.

Polițiștii au deschis un dosar penal cu privire la moartea bărbatului, iar o anchetă va stabili toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragediei.

„Victima a fost găsită de către echipajul de scafandri. Este vorba despre un bărbat de 47 ani, decedat. Cazul rămâne în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

UPDATE: În urma desfășurării unor activități ample de căutare și intervenție, persoana de sex masculin, în vârstă de 47 de ani, a fost identificată și extrasă din apă, fără a prezenta semne vitale.

Echipajele medicale sosite la fața locului au procedat la examinarea preliminară a victimei, constatând decesul acesteia.

Ulterior efectuării procedurilor legale de identificare, cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei medico-legale a decesului.

Din verificările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că persoana în cauză era angajat al societății, iar la momentul producerii evenimentului nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În cauză, polițiștii desfășoară în continuare activități specifice de cercetare, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun.