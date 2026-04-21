Se reiau căutările pentru găsirea bărbatului căzut din barcă la Boldești-Grădiștea

Marți, 21 aprilie 2026, începând cu ora 08:30, au fost reluate căutările bărbatului bănuit a se fi înecat după ce a căzut din barcă în Boldești-Grădiștea.

Reamintim faptul că luni, 20 aprilie, în cursul dimineții, la ora 07:40, a fost primit un apel la 112 prin care se anunța faptul că o persoană ar fi căzut dintr-o barcă într-un lac situat pe raza comunei Boldești-Grădiștea, satul Boldești.

Pompierii militari au recuperat doar barca, persoana nefiind găsită. În seara de luni, la ora 19:15 au fost întrerupte căutările, care au fost reluate în această dimineață.