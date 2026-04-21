600 de euro furați dintr-o mașină parcată în Ploiești. Fapta a fost surprinsă de o cameră de supraveghere

Aproximativ 600 de euro au fost furați seara trecută dintr-o mașină parcată și lăsată descuiată pe strada Fragilor din cartierul Bereasca din Ploiești. Din fericire, fapta a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar autorul, un minor în vârstă de 14 ani, a fost găsit la scurt timp de polițiști.

Polițiștii au fost sesizați la data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 19:00, cu privire la faptul că dintr-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu ar fi fost sustrasă o sumă de bani.

În urma verificărilor efectuate au stabilit că unei femei de 42 de ani i-ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 600 de euro din interiorul autoturismului personal, acesta fiind lăsat neasigurat.

„Activitățile investigative desfășurate în cauză au condus, în scurt timp, la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un minor din municipiul Ploiești. Acesta a fost depistat și condus la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, precum și având în vedere existența unor alte cercetări în curs privind fapte similare, cauzele au fost reunite, iar față de minor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente în cursul zilei de 21 aprilie 2026, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Ploiești, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Recomandăm cetățenilor să adopte măsuri minime de siguranță, precum asigurarea autoturismelor, pentru prevenirea unor astfel de situații.